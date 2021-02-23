Masumlar Apartmanı "Naci" kimdir, gerçek adı ne? Masumlar Apartmanı "Naci" hastalığı ne, ölüyor mu? Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
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Masumlar Apartmanı "Naci" kimdir, gerçek adı ne? Masumlar Apartmanı "Naci" hastalığı ne, ölüyor mu? Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

23.02.2021 22:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:59
Masumlar Apartmanı

TRT1 ekranlarının sevilerek izlenen Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin çocukluk aşkı Naci çok merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı "Naci" kimdir, gerçek adı ne? Masumlar Apartmanı "Naci" hastalığı ne, ölüyor mu? Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın rol aldığı Masumlar Apartmanı, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterinin çocukluk aşkı ve hayatını değiştiren kişi olan Naci, yıllar sonra geri döndü. Henüz Safiye'ye söyleyemese de kısa bir ömrü kalan Naci'nin tek amacı Safiye'yi kurtarmak, ona tekrar hayat vermek. Peki, Masumlar Apartmanı "Naci" kimdir, gerçek adı ne? Masumlar Apartmanı "Naci" hastalığı ne, ölüyor mu? Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Tansel Öngel, 4 Eylül 1976 yılında Kilis'te doğmuştur ve 44 yaşındadır. Öngel, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur.

2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde göreve başlamış ve hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur). Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini canlandırmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLECEK Mİ?

Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Safiye'nin ilk aşkı rolüyle Naci yani Tansel Öngel diziye birkaç hafta önce dahil olmuştu. Masum aşkları ve hatıraları ile Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'nin aşkı izleyenleri çok duygulandırdı! Ayrıca Safiye'nin yumuşaması, takıntılarının azalması ve sevgi duygusunun öne çıkması izleyenleri sevindiriyordu ki, Safiye Naci'nin eski en yakın arkadaşıyla evlenmesi ve çocuğunun olduğunu öğrendi.

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