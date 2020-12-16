Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Safiye'yle konuşmak isteyen Naci, meydan dayağı yedi
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Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Safiye'yle konuşmak isteyen Naci, meydan dayağı yedi

16.12.2020 08:30 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:31

Dün akşam 14. bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nda Naci, Safiye'nin karşısına çıktı. İlk defa sokağa çıkan Safiye'nin sözleri ise Naci'yi şoke etti. Safiye'nin çığlıklarını duyanlar mahalle sakinleri Naci'nin yanlış bir şey yaptığını düşününce meydan dayağı attı.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın başrollerini oynadığı Masumlar Apartmanı, 14. bölümüyle dün akşam TRT1'de izleyicisiyle buluştu. Son bölüme Naci-Safiye ve İnci-Han aşkları damga vurdu.

NACİ, HAN'IN SIRLARINI BİLİYOR

Yıllar sonra yeniden Safiye'nin karşısına çıkan Naci, lise yıllarındaki eski aşkının büyük değişimi karşısında şok yaşadı. Safiye'nin yıllarca Naci'yle mektuplaştıkları ortaya çıkarken, diğer yandan ise Han ve Naci karşı karşıya geldi. Naci'nin geçmişiyle ilgili bildikleri ise Han'ı şoke etti. Han'ın eski fotoğraflarını gösterdiği Safiye ise kriz geçirdi ve kendi içinde annesiyle yüzleşme yaşadı.

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Safiye'yle konuşmak isteyen Naci, meydan dayağı yedi

"GÖĞE BAKALIM SAFİYE"

Masumlar Apartmanı'nın bölüm finalinde ise Naci ve Safiye karşı karşıya geldi. Safiye'nin sinirini yatıştırmaya çalışan Naci, "Göğe bakalım" diyerek şiir okumaya başladı. Bir süre annesinin kulağında çınlayan seslerini duymadan göğe bakan Safiye, gökyüzünü izledi. Ancak Safiye'nin beklenmedik tepkisi ve bağırmaları karşısında Naci büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Safiye'nin bağırmalarını duyan çevredeki esnaf ise tacizci sandıkları sandığı Naci'yi dövdü.

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Safiye'yle konuşmak isteyen Naci, meydan dayağı yedi

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Neredeyse her bölümü Twitter'da trend olan Masumlar Apartmanı'nın bölüm finalindeki Naci ve Safiye sahnesi izleyicileri adeta ekrana kilitledi. Kısa sürede trend olan dizi için Twitter'da binlerce paylaşım yapıldı.

İşte onlardan bazıları...

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Safiye'yle konuşmak isteyen Naci, meydan dayağı yedi
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Safiye'yle konuşmak isteyen Naci, meydan dayağı yedi
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Safiye'yle konuşmak isteyen Naci, meydan dayağı yedi
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Safiye'yle konuşmak isteyen Naci, meydan dayağı yedi
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Safiye'yle konuşmak isteyen Naci, meydan dayağı yedi
Haber Yorumları (1)
HERKES HASTA: Dayak yerken gülmesi... Allahım bu dizi beni kanser ediyor.
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