Masumlar Apartmanı canlı izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 38. yeni bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? - Haberler
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Masumlar Apartmanı canlı izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 38. yeni bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

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Masumlar Apartmanı canlı izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 38. yeni bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni sezonuyla bugün başlıyor. TRT 1 Masumlar Apartmanı canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izleme linki araştırılıyor. Masumlar Apartmanı nereden izlenir? Masumlar Apartmanı bugün yeni sezonuyla ekranlara gelecek. Masumlar Apartmanı canlı izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 38. yeni bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı full HD canlı izle!

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı Canlı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı canlı izle! Masumlar Apartmanı 38. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı canlı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı 38. bölüm canlı izle! 14 Eylül Masumlar Apartmanı full HD Canlı izle! Masumlar Apartmanı canlı izle! Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI CANLI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İnci'nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır. Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han'ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler. Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Han'ın durumu, Naci'nin hastalığı Safiye'nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır. Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer. Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder. Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?

Masumlar Apartmanı canlı izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 38. yeni bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu : Han Derenoğlu

Melisa Şenolsun : Rüya Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Ezgi Mola : Safiye Derenoğlu

Merve Dizdar : Gülben Derenoğlu

Atilla Şendil : Memduh Özdemir

Esra Ruşan : Esra Şafak

Uğur Uzunel : Esat Bilen

Tansel Öngel : Naci Ataç

Metin Coşkun : Hikmet Derenoğlu

Gizem Katmer : Neriman Derenoğlu

Emir Özden : Ege Özdemir

Gözde Mutluer

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Haber: Masumlar Apartmanı canlı izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 38. yeni bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? - Haberler
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