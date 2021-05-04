Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 32. Bölüm full HD izle!

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 31. bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle!

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 31. bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 32. Bölüm full HD izle! İşte detaylar haberimizde…

MASUMLAR APARTMANI 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 31. bölümün ardından 32. bölüm fragmanı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalır. Gülben ise Anıl'la yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışırken bir yandan da Han'ın Esat'ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezilir ve radikal bir karar alır.

Neriman, Gamze'yi üzmemek için Ege'yle ilişkilerini bir süre daha gizli tutmak ister fakat işler beklediği gibi gitmez. Safiye, ne yapsa Naci'yi aklından çıkaramaz ve yaşadığı hayal kırıklığını hiç beklenmedik birine anlatır.

İnci'nin yeni işe başlaması ve evdekilerin sorunlarının üstüne bir de Anıl'ın eklenmesi, Han'ın kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmesine sebep olur. Gülben'e iyice kafayı takan Anıl ise yeni planını devreye sokar.

MASUMLAR APARTMANI 31. SON BÖLÜM İZLE!

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!