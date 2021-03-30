Masumlar Apartmanı 28. Bölüm fragmanı izle! TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 27. bölüm izle

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MASUMLAR APARTMANI 27. bölüm FULL İZLE!

Masumlar Apartmanı dizisi TRT1 ekranlarında 27. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 27. bölümün ardından şimdi de Masumlar Apartmanı 28. bölüm için araştırmalarına başladılar. Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM ÖZETİ

TRT 1'in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi "Masumlar Apartmanı", 30 Mart Salı akşamı (yarın) yirmi sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen "Masumlar Apartmanı" nda bu hafta neler olacak.

İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜM İZLE

Masumlar Apartmanı 27. bölüm izlemek için tıklayınız!

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU

Senaryosu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.