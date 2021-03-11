Masumlar Apartmanı 25. bölüm izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 25. bölüm izle

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MASUMLAR APARTMANI 25. BÖLÜM FULL İZLE!

Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında 24. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 16. bölümün ardından şimdi de Masumlar Apartmanı 25. bölüm için araştırmalarına başladılar. Masumlar Apartmanı 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Masumlar Apartmanı 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı 25. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MASUMLAR APARTMANI 23. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Han, Esra'ya yaptığı açıklamalarla durumu bir kez daha kurtardığını düşünürken, Esra'nın çok daha fazlasını gördüğünden habersizdir. Esra öğrendiklerinin şokuyla ne yapacağını bilmez haldedir. Sonunda İnci'ye anlatır. İnci için durum bu kez sadece bir şüpheden ibaret olmaktan çıkmıştır. Araştırmaya girişir.

Naci ise Safiye'ye bu sefer öncekinden çok daha büyük bir sürpriz hazırlar. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Artık Naci için gerçeklerle yüzleşme vaktidir.

Hikmet'in hastalığı yüzünden yaşadığı kafa karışıklığı, Gülben ve Esat'ı çok zor bir durumda bırakır. Neriman ise okulda Gamze'nin meydan okumasını kabul eder ve yepyeni bir heyecan keşfeder. Bu keşif, onu hiç tanımadığı tehlikeli sulara yönlendirir. Esra'nın apartmandan gelen kokuyu takip etmesi ise ortalığı iyice karıştıracak olaylar silsilesini başlatır.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI 24. BÖLÜM İZLE

Masumlar Apartmanı dizisinin 24. bölümünü tek parça full olarak TRT İzle'den izleyebileceğiniz link.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU



Senaryosu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI 25. BÖLÜM FRAGMANI