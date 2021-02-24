Masumlar Apartmanı 23. bölüm full izleme linki! Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça HD izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Masumlar Apartmanı 23. bölüm full izleme linki! Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça HD izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

24.02.2021 00:13 | Son Güncelleme: 24.02.2021 00:16
Masumlar Apartmanı 23. bölüm full izleme linki! Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça HD izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Salı günlerinin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam 23. bölümüyle TRT1 ekranlarına geldi! Masumlar Apartmanı yayınlanan son bölümü izlemek için haberimizdeki linkten yararlanabilirsiniz. Masumlar Apartmanı 23. bölüm full izleme linki! Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça HD izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Metin Coşkun gibi oyuncuların yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun ünlü romanı "Madalyonun İçi" kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı yayınlandığı ilk günden itibaren büyük rağbet görüyor. İzleyiciler Masumlar Apartmanı 23. bölümü izledikten sonra Masumlar Apartmanı 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırmaya başladı!

TRT1 MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM FULL HD TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, Esra'ya yaptığı açıklamalarla durumu bir kez daha kurtardığını düşünürken, Esra'nın çok daha fazlasını gördüğünden habersizdir. Esra öğrendiklerinin şokuyla ne yapacağını bilmez haldedir. Sonunda İnci'ye anlatır. İnci için durum bu kez sadece bir şüpheden ibaret olmaktan çıkmıştır. Araştırmaya girişir.

Naci ise Safiye'ye bu sefer öncekinden çok daha büyük bir sürpriz hazırlar. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Artık Naci için gerçeklerle yüzleşme vaktidir.

Hikmet'in hastalığı yüzünden yaşadığı kafa karışıklığı, Gülben ve Esat'ı çok zor bir durumda bırakır. Neriman ise okulda Gamze'nin meydan okumasını kabul eder ve yepyeni bir heyecan keşfeder. Bu keşif, onu hiç tanımadığı tehlikeli sulara yönlendirir. Esra'nın apartmandan gelen kokuyu takip etmesi ise ortalığı iyice karıştıracak olaylar silsilesini başlatır.

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