Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Masumlar Apartmanı 19. bölüm izle full izle!
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Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Masumlar Apartmanı 19. bölüm izle full izle!

26.01.2021 16:44 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:47
Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Masumlar Apartmanı 19. bölüm izle full izle!

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MASUMLAR APARTMANI20. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında bu akşam 19. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 29. bölümün ardından şimdi de Masumlar Apartmanı 20. bölüm için araştırmalarına başladılar. Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

MASUMLAR APARTMANI 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci Han'a "Biz evlenince nasıl bir hayatın bizi beklediğini ve kendi mecburiyetlerini söylemedin bana. Benim istemediğim sen değilsin o ev" sözleriyle tepki gösteriyor. Ancak Gülben'in sözleri üzerine ise İnci geri adım atıyor ve Han'ın ailesiyle birlikte yaşamaya karar veriyor. Fragmanda İnci, Safiye'nin yaşadığı eve adım atıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, İnci'nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir hale geldi. Han, İnci'yi bulmak için çalmadığı kapı bırakmadı ancak çabaları sonuçsuz kaldı. Han'ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklendi ve onu karanlığın içine, en dibe çekti.

Masumlar Apartmanı'nın 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Safiye'yle aynı evde yaşamaya karar veriyor

Safiye ise Naci'nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içine girdi. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci'den gelen ihanetle yıkılan Safiye, yeniden içine kapandı. Naci'nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye karar verdi. Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kollarını sıvadı.

Masumlar Apartmanı'nın 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Safiye'yle aynı evde yaşamaya karar veriyor
Masumlar Apartmanı'nın 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Safiye'yle aynı evde yaşamaya karar veriyor
Masumlar Apartmanı'nın 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Safiye'yle aynı evde yaşamaya karar veriyor
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