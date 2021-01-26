Masumlar Apartmanı 19. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

Masumlar Apartmanı son bölüm ile ekranlara geldi. TRT ekranlarında yayınlanan dram ve psikoloji türündeki Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları! Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça full izle! Masumlar Apartmanı 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça full izle! Masumlar Apartmanı 19. Bölüm fragmanı yayınlandı!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK!

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 19. son bölümüyle 26 Ocak Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Han, İnci'nin kendisinden boşanmak isteğini öğrenince büyük bir yıkım yaşıyor. Ortalıktan kaybolan İnci'yi bulan Han, eşiyle yüzleşiyor.

İnci Han'a "Biz evlenince nasıl bir hayatın bizi beklediğini ve kendi mecburiyetlerini söylemedin bana. Benim istemediğim sen değilsin o ev" sözleriyle tepki gösteriyor. Ancak Gülben'in sözleri üzerine ise İnci geri adım atıyor ve Han'ın ailesiyle birlikte yaşamaya karar veriyor. Fragmanda İnci, Safiye'nin yaşadığı eve adım atıyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, İnci'nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci'yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır. Han'ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir.

Safiye ise Naci'nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci'den gelen ihanet Safiye'nin yeniden içine kapanmasına sebep olur.

Naci'nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye kararlıdır. Naci'ye yaşama ümidi vermek için, hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu dener.

Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvar.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN?

Masumalar Apartmanı sevilen oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesi ile Salı günleri 20.00'da TRT 1'de seyirci karşısına çıkıyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Safiye (Ezgi Mola)ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han'ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han'ın dünyası İnci'yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır. Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtacak olan "Masumlar Apartmanı" dizisi her salı akşamı TRT 1'de.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI!

Birkan Sokullu Han Derenoğlu

Farah Zeynep Abdullah İnci Özdemir

Ezgi Mola Safiye Derenoğlu

Merve Dizdar Gülben Derenoğlu

Gizem Katmer Neriman Derenoğlu

Metin Çoşkun Hikmet Derenoğlu

Açelya Devrim Yılhan Hasibe Derenoğlu

Tansel Öngel Naci

Atilla Şendil Memduh

Emir Özden Ege Özdemir

Esra Ruşan Esra

Uğur Uzunel Esat

Alper Saldıran Uygar

Barış Bağcı Cüneyt