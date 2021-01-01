Masumlar Apartmanı 17.bölüm fragman izle! Masumlar Apartmanı 15.bölüm, 16. bölüm

Masumlar Apartmanı son bölümde; Safiye kalbindeki kor gibi büyüyen özlemini dindirme imkanı elde ederken, gelişiyle hayatının yeniden merkezine yerleşen Naci'yle olan diyalogları hafızalarda kalıcı bir iz bıraktı. Naci'nin dönüşünü gördüğü ilk anlardan itibaren ağzı kulaklarına varan Safiye'nin geçirdiği değişim başta Gülben olmak üzere herkesi şaşkına sürüklerken, Naci'yle apartmanda görüşme ayarlayarak hasret gidermelerinin ardından Masumlar Apartmanı 17.bölüm fragmanı bekleniyor.

MASUMLAR APARTMANI 17.BÖLÜM FRAGMANI YAYINA GİRDİ Mİ?

İlk bölümüyle 15 Eylül 2020 tarihinde TRT1 ekranlarında dizi severlerin huzuruna geçen, yönetmenliğinde Çağrı Lostuvalı'nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanarak hayata geçirilen OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı 17.bölüm fragmanı şu an için henüz ekrana gelmedi...

MASUMLAR APARTMANI 17.BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birbirinden başarılı ve yetenekli oyuncu kadrosunda; Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Çoşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel, Gizem Katmer gibi isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı 17.bölümüyle 5 Ocak Salı tarihinde saat 20:00'da TRT1 kanalında heyecan ve gerilimin bir an dahi eksik olmayacağı sahneleriyle hayranlarını ağırlayacak.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Masumlar Apartmanı son bölümde; Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.

Aradan seneler geçmiş olsa da gönlündeki izlerini halen silip atamadığı ve ilk günkü heyecanla bağlı olduğu Naci'yle karşı karşıya gelen Safiye'nin duygu yüklü sahnelerinin gündemde yankı uyandırmasının akabinde Masumlar Apartmanı 17.bölüm fragmanı ekranda mı? Son olarak final bölümünde de apartmanın terasına çıkan Safiye'nin, Han'ın hazırladığı saklı mekanı keşfetmesinin ve Han & İnci'nin evlilik fotoğraflarıyla yüzleşmesi ortalığı birbirine karıştırdı.



