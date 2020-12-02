Masumlar Apartmanı 12. bölümüyle ekrana geldi! Her sahne Twitter'da gündem oldu

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı dün akşam 12. bölümüyle ekrana geldi. Diziye yıllar sonra geri dönen Naci ile Safiye'nin aşkı damga vurdu. Naci'nin klarnet ile Sezen Aksu'nun Doymadım şarkısını klarnetle çalması izleyicileri ekrana kilitledi.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, nefes kesen bir bölümle izleyicisiyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Naci ve Safiye aşkı damga vurdu.

SAFİYE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Safiye'nin ilk ve tek aşkı Naci yıllar sonra ortaya çıktı. Safiye'nin oturduğu apartmanının karşısındaki otele aşınan Naci, eski aşkıyla yüz yüze geldi. Naci bir akşam klarnetini eline alarak Sezen Aksu'nun Doymadım şarkısını çaldı. Bu şarkıyı duyan Safiye lise yıllarına geri döndü ve gözyaşlarına boğuldu.

GÜLBEN, ESRA'YA ZARAR VERDİ

Esat'a saplantılı şekilde aşık olan Gülben ise İnci'den yardım alarak evden çıktı. Bir bahaneyle yanından İnci'yi gönderip Esat'ı arayan Gülben, Esra'nın sesini duyunca çileden çıktı. Radyoya giden Gülben, Esra'nın üzerine yürüyerek itti ve camdan dışarı düşmesine neden oldu.

Esra'nın şikayeti sonrasında ise polisler eve gelerek Gülben'i gözaltına aldı. Kimseyi kendine dokundurmayan Safiye'nin gözyaşlarına boğulan Gülben'e olan desteği ise izleyicileri ekrana kilitledi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Her bölümü izleyicileri derinden etkileyen dizi, dün akşam yayınlanan son bölümüyle de Twitter'da trend oldu. İşte dizi için yapılan bazı yorumlar...