Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar Bakın Kiminle Yakalandı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Merve Dizdar, Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşıyla yemek yerken görüntülendi. Baş başa dört saat birlikte vakit geçiren ikili oldukça keyifliydi. Oyuncunun kahkahaları Nişantaşı sokaklarında yankılandı. Dört saatlik sohbet sonrası mekandan arkadaşıyla ayrılan Merve Dizdar, görüntülendiğini fark edince, "Siz nereden çıktınız, nereden çıkmış olabilirsiniz?" diyerek, şaşkınlığını dile getirdi.

"İNGİLİZCE HOCAM"

Yanındaki arkadaşının kim olduğunu açıklayan oyuncu, "İngilizce hocam, ne oldu? Mark hocam, beraber bir şeyler yaptık. Dersimizi yaptık, şimdi dağılıyoruz" dedi.

İngilizce dersleri almaya başladığını söyleyen oyuncu, "İngilizcem birazcık olsun diye böyle bir karar verdim. Öğrenememişim zamanında, nedenini bilmiyorum da şimdi işte öğrenmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Merve Dizdar, geçtiğimiz yıl Gürhan Altundaşar'dan boşanmıştı.

"AŞKA KALBİMİN KAPILARINI KAPAMADIM"

Dizdar "Yanınızda ne zaman sevgilinizi göreceğiz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bilmediğim soruları bana sormayın, kaç defa söyledim. Bilmiyorum. Aşka kalbimin kapılarını kapamadım. Kafam hiç oralarda değil, bambaşka yerlerde. Daha çok iş, güç. İngilizce, kariyer. Cevabı yok şu an için bu sorunun..."

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar kimdir, nereli, kaç yaşında; Merve Dizdar, 25 Haziran 1986'de İzmir'de doğdu. 2022 yılı itibarıyla 35 yaşındadır. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu. İlk televizyon deneyimi olan Aksanat Çocuk Oyunları ile tanındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

Merve Dizdar bir süredir Masumlar Apartmanı adlı dizide Gülben karakterine hayat vermektedir.