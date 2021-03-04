Masumiyet dizisi oyuncuları kimler? Masumiyet dizisi konusu nedir? İşte Masumiyet dizisi oyuncuları!

Fox Tv ekranlarının yeni dizisi Masumiyet, dram türünde bir dizidir. Gold Film yapımı olan filmin yönetmenliğini Ömür Atay yapmaktadır. Masumiyet dizisine başlamadan önce dizi hakkında tüyolar almak isteyen , diziyi tanımak isteyenler haberimize göz atabilirler. Masumiyet dizisi oyuncuları kimler? Masumiyet dizisi konusu nedir? İşte Masumiyet dizisi oyuncuları! Masumiyet dizisi hakkında bilinmesi gerekenler bu haberde!

MASUMİYET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz çakır gibi ünlü isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisi oyunları ve karakterleri hakkında bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Hale Ilgaz

Hülya Avşar

İlker'in annesi, belgesel kanallarında gördüğümüz o yırtıcı anne kaplanların insan versiyonu. Pençeleri oğlunu korumak için her an hazır. Çocuğunun babası İsmail Ilgaz'ınsa, başka türlü hayatta kalamazsın çünkü! Kibirli, snob ve ulaşılmaz kusursuz cemiyet kadını görüntüsünün altında sistematik psikolojik şiddet mağduru bir eş ve yorgun bir anne saklı.

Harun Orhun

Mehmet Aslantuğ

Steril, bembeyaz dünyası müstakbel damadına yönelik dehşetli suçlamalarla lekelenecek olan Harun, dünyası kızı İrem'in etrafında dönen gerçek bir ''süper baba''. Babalığa dair en büyük sınavını eşinin zamansız kaybıyla verdiğine inansa da, Harun'un babalık sınavı yaşanacak vahşetle birlikte yeni başlıyor.

Bahar Yüksel

Deniz Çakır

Genç yaşta anne olmayı seçip üniversitenin kapısından dönmüş olan Bahar hayallerini ve ideallerini çoktan unutmuş, gücünün farkında olmayan sıradan bir kadın. Domestik görüntüsünün altında saklı olan gücü, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla ortaya çıkacak.

İlker Ilgaz

Serkay Tütüncü

Otoriter ve mükemmeliyetçi babası ile çocukluğundan beri irili ufaklı tüm hatalarının üstünü örten annesi arasında kendi kimliğini bulamamış bir narsist. Varlık, güç ve gösteriş içinde geçen, kişisel başarılarla taçlanan 35 yıllık hayatı bir gecede tepe taklak olurken, o güne kadar cemiyet ve ekonomi sayfalarını süsleyen adı 3. Sayfaya taşınacak.

Ela Yüksel

İlayda Alişan

Bahar'ın 19 yaşındaki kızı. Lise bitmiş, üniversite heyecanı başlamış. Her şeyi yapabileceğine inandığı, her yöne sapmak istediği yaşta. Yolun eeeen başında… Tipik bir Z kuşağı mensubu. Bir tıkla dünyayı değiştiririm derken olmayacak bir aşkla koşup kendi dünyası değişecek.

İrem Orhun

Deniz Işın

Standart sosyetik güzel etiketinden ''içeriklerinin'' hakkıyla kurtulmuş popüler bir influencer. Babasının prensesi. Uzun süredir bir dargın bir barışık flört ettiği İlker'le evlenmek onun için adeta yerine getirmesi gereken bir sosyal challenge.

Yelda Demirci

Selen Uçer

Bahar'ın en yakın arkadaşı, hayattaki tek sırdaşı. Peş peşe kaybettiği anne ve babasının emaneti olan erkek kardeşi Umut, Yelda'nın hayatındaki en önemli insan.

Timur Yüksel

Tolga Güleç

Hırslı bir beyaz yakalı olan Timur, annesinin 40 yaşında, iki çocuklu ama büyümeyen küçük prensi. Kariyerinde istediği atağı bir türlü yapamayan kompleksli Timur için hayatında yolunda gitmeyen her şeyin tek bir sorumlusu var; çocuklarının annesi Bahar.

Banu Kaya

Asena Tuğal

İlker Ilgaz'ın kişisel asistanı. Hırslı, yırtıcı bir plaza kadını. Bulunduğu yere aklı, çalışkanlığı ve güvenilirliği ile gelmiş, Ilgaz ailesinin kara kutusu. Kariyeri ve korumak zorunda olduğu hayat standartları dışında önemsediği tek şey, iki yıldır yasak bir ilişki yaşadığı Timur'a olan duyguları.

Neval Hancı

Alayça Gidişoğlu

Çok sevdiği kocası ve despot annesi arasında savrulup giden Neval, rekabetçi ve kıskanç mizaçlı biri. İlk bakışta annesinin hık deyicisi gibi gözükse de, çekirdek ailesiyle birlikte Gülizar'ın gölgesi altında ezilmekten mutlu değil.

Asu Ilgaz

Kimya Gökçe Aytaç

Eşi ve küçük kızıyla Amerika'da yaşarken sürpriz bir kararla kızıyla beraber baba evine geri dönen, sağduyunun sesi Asu kendi problemlerini bir kenara atıyor, ailesine destek olmak için kolları sıvıyor.

Emel Yüksel

Gizem Ergün

30'larında ilerlerken annesinin erkek arkadaşını bir türlü onaylamamasının sancılarını çeken Emel, yengesine uygulanan aile içi psikolojik şiddetin paçası değil. Hala annesiyle yaşıyor da olsa ablasına kıyasla ondan daha özgür ve annesine göre daha asi.

Hande Hancı

Asena Keskinci

Ela'nın kuzeni. İki kız, aynı apartmanda kardeş gibi büyümüşler ama düşman kardeşler gibi. Düşmanlık tohumları Hande'nin kalbine henüz çocukken anneannesinin evlat ayırmasıyla ekilmiş, annesinin rekabetçi yapısıyla filizlenmiş.

Umut Demirci

Ozan Kaya Oktu

Ela'ya platonik olarak aşık olan Umut, her daim güvenli bir liman, vefalı ve fedakar bir dost. Duyguları kadar vicdanı da güçlü.

Burçak

Sevgi Temel

Gülizar Yüksel

Rüçhan Çalışkur

Bir gelinin başına gelebilecek en kötü şey. Kocasını genç yaşta kaybetmesinden sonra oğlu Timur'a olan düşkünlüğü hastalıklı bir hal almış. Severken öldüren cinsten bir anne. Oğlu ve kızları arasında bile evlat ayırırken, sevdiklerine ne kadar zarar verdiğinin farkında değil.

İsmail Ilgaz

Ertuğrul Postoğlu

İşi ailesinden önce gelen eski toprak kurt bir iş insanı. Kendini sıfırdan var edip meşakkatli yollardan sınıf atlayan İsmail için mensubu olduğu topluluk her şeyden daha önemli. Ailesinden bile.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Masumiyet dizisinin türü dramadır. Konusu ise şöyledir;

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.