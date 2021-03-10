Masumiyet canlı izle! Fox TV Masumiyet 3. yeni bölüm canlı izleme linki! Masumiyet konusu ne?

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın yer aldığı Masumiyet dizisi bugün başladı. Seyirciler dizinin 4. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Masumiyet dizisi konu ne, dizi oyuncuları kimler? Masumiyet 4. bölüm fragmanı çıktı mı?

MASUMİYET CANLI İZLE!

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NE?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 4. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından 2. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

MASUMİYET 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Acımasız taktikler; Ela'nın akıl sağlığı mercek altında!

Ela Yüksel davası gürültülü başlar. İlker'in avukatı, takıntılı ve ruh sağlığı bozuk bir Ela portresi çizer. Ortaya atılan şok deliller, Ela'nın en yakınlarının bile kafasını karıştırır. Aldığı darbeler ve geçirdiği ameliyatlar yüzünden zihninde boşluklar olan Ela bile, kendinden şüphe ederken, Bahar, her zamanki gibi kızının arkasındadır. Ne var ki Bahar'ın gücü kızını korumaya yetmez. Linç kültürünün de devreye girmesiyle birlikte, zaten sert olan süreç, Ela için psikolojik şiddete dönüşür. Diğer yanda, İlker'in tutuksuz yargılanma talebi kabul edilir. İlker eve döner ve böylece, İrem'in hayatında yeni bir dönem başlar. İrem, evliliğin pek de hayallerindeki gibi olmayan karanlık yüzüyle karşı karşıya kalır. Yıllar boyunca, sadece yumuşak ve sempatik yüzlerini gördüğü Ilgaz ailesi, şimdi bambaşka yüzleriyle karşısındadır. Harun ise kızını, Ilgazlar cenderesinden kurtarmaya kararlıdır. Kızları uğruna mücadele eden Harun ve Bahar'ın yolları kaçınılmaz şekilde birleşirken, Ela'nın zihnindeki soru işaretleri, cevabını bulmak üzeredir.

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlker Ilgaz'ın kendi düğününde gözaltına alınmasıyla başlayan yeni süreç, yasak aşkın üzerindeki sır perdesini aralar. Üstü kapatılmış gerçekler ve görmezden gelinen yalanlar yavaş yavaş ortaya çıkarken, Bahar ve Hale çocukları uğruna karşı karşıya gelir. 'Benim oğlum yapmaz' sözünden dönmeyen Hale, İlker'in imajını kurtarmak için harekete geçer ve İrem'le, İlker'in cezaevinde evlenmelerine ön ayak olur. Kızının gizlice evlenmesiyle deliye dönen Harun ise çoktan tarafını seçmiştir. İrem, babasının tüm çabasına rağmen, tamamen kayınvalidesinin kontrolüne geçer. Bahar, kızının yoğun bakımdan çıkmasını adalete sığınarak beklerken, Ilgaz'lar sayesinde sınırsız gücün nasıl bir şey olduğu gerçeğiyle de tanışmak üzeredir. Ela'nın gözünü açmasıyla nefesler tutulur ve dava süreci başlar. İlker'in savunma stratejisi ise son derece acımasızdır.

MASUMİYET OYUNCULARI KİMLER?

Hülya Avşar - Hale Ilgaz

Mehmet Aslantuğ - Harun Orhun

Deniz Çakır - Bahar Yüksel

Tolga Güleç - Timur Yüksel

İlayda Alişan - Ela Yüksel

Serkay Tütüncü - İlker Ilgaz

Deniz Işın - İrem Orhun

Asena Tuğal - Banu Kaya

Ertuğrul Postoğlu - İsmail Ilgaz

Selen Uçer - Yelda Demirci

Asena Keskinci - Hande Hancı

Neslihan Arslan

Rüçhan Çalışkur - Gülizar Yüksel

Alayça Öztürk - Neva Hancı

Kimya Gökçe Aytaç - Asu Ilgaz

Gizem Ergün - Emel Yüksel

Ozan Kaya Oktu - Umut Demirci

Adin Külçe

Almina Günaydın

Sevgi Temel

Burcu Derya

Ata Keskin