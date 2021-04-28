Masumiyet Banu kimdir? Masumiyet Banu karakterini kim canlandırıyor? Masumiyet Asena Tuğal kaç yaşında, nereli?
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Masumiyet Banu kimdir? Masumiyet Banu karakterini kim canlandırıyor? Masumiyet Asena Tuğal kaç yaşında, nereli?

Masumiyet Banu kimdir? Masumiyet Banu karakterini kim canlandırıyor? Masumiyet Asena Tuğal kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

FOX TV'nin sevilen dizisi Masumiyet oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Birçok insan Masumiyet dizisinde Banu karakterine hayat veren Asena Tuğal'ın kim olduğunu araştırıyor. Peki, Masumiyet Banu kimdir? Masumiyet Banu karakterini kim canlandırıyor? Masumiyet Asena Tuğal kaç yaşında, nereli? Asena Tuğal ne iş yapıyor? Asena Tuğal hayatı ve biyografisi nedir?

FOX TV'nin sevilen dizisi Masumiyet oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Birçok insan Masumiyet dizisinde Banu karakterine hayat veren Asena Tuğal'ın kim olduğunu araştırıyor. Peki, Masumiyet Banu kimdir? Masumiyet Banu karakterini kim canlandırıyor? Masumiyet Asena Tuğal kaç yaşında, nereli? Asena Tuğal ne iş yapıyor? Asena Tuğal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MASUMİYET BANU KİMDİR?

Masumiyet'te Banu karakterine Asena Tuğal hayat vermektedir. İlker Ilgaz'ın kişisel asistanı. Hırslı bir plaza kadını. Bulunduğu yere aklı, çalışkanlığı ve güvenilirliği ile gelmiş, Ilgaz ailesinin kara kutusu. Kariyeri ve korumak zorunda olduğu hayat standartları dışında önemsediği tek şey, iki yıldır yasak bir ilişki yaşadığı Timur'a olan duyguları.

ASENA TUĞAL KİMDİR?

Masumiyet dizisinde Asena Tuğal Banu karakterine hayat vermektedir. Tuğal, 1 Ocak 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2000'den itibaren TGRT, Kanal D ve Show TV de haber muhabiri olarak çalıştı. Ardından Star TV ekranlarında 2006 Miss Turkey'de dördüncü güzel seçilen Asena Tuğal, Miss International yarışmasında "Miss Smile" ödülü kazandı. Spor alanında da başarısı olan oyuncunun, kürek sporunda uluslararası dereceleri bulunuyor. Tekvando sporunda siyah kuşaktır. Ve bu sayede ülkemizi Milli Takım kadrosuyla geçmiş yıllarda temsil etmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'double major' olarak eğitimini tamamlayan oyuncu, Matematik ve Fen Bilimleri fakültesinden aynı dönem içinde mezun olmuştur. Asena Tuğal 2008 yılında Akasya Durağı, 2009 yılında Ömre Bedel ve 2010 yılında da Öğretmen Kemal Filinta 2016'da Kertenkele: Yeniden Doğuş adlı dizilerde rol alan oyuncu 2019-2020 Afili Aşk'ta rol almıştır.

Asena Tuğal, 2018 yılından bu yana oyuncu Şahin Irmak ile evlidir.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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