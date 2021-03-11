Masumiyet 4. Bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet 3. Bölüm full HD izle! Masumiyet son bölümde ne oldu?

Gold Film imzalı Masumiyet dizisinin yönetmenliğini Ömür Atay yapıyor. Senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme alıyor. Peki, Masumiyet 4. Bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet 3. Bölüm full HD izle! Masumiyet son bölümde ne oldu? Masumiyet 3. Bölüm full HD izle! Masumiyet yeni bölüm fragmanı izle!

MASUMİYET 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Fox TV kanalının yeni dizisi Masumiyet 10 Mart Çarşamba günü 3. bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlanan 3. bölümünün ardından yeni bölüm 4. fragmanı yayınlandı.

MASUMİYET 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ela Yüksel davası gürültülü başlar. İlker'in avukatı, takıntılı ve ruh sağlığı bozuk bir Ela portresi çizer. Ortaya atılan şok deliller, Ela'nın en yakınlarının bile kafasını karıştırır. Aldığı darbeler ve geçirdiği ameliyatlar yüzünden zihninde boşluklar olan Ela bile, kendinden şüphe ederken, Bahar, her zamanki gibi kızının arkasındadır. Ne var ki Bahar'ın gücü kızını korumaya yetmez. Linç kültürünün de devreye girmesiyle birlikte, zaten sert olan süreç, Ela için psikolojik şiddete dönüşür. Diğer yanda, İlker'in tutuksuz yargılanma talebi kabul edilir. İlker eve döner ve böylece, İrem'in hayatında yeni bir dönem başlar. İrem, evliliğin pek de hayallerindeki gibi olmayan karanlık yüzüyle karşı karşıya kalır. Yıllar boyunca, sadece yumuşak ve sempatik yüzlerini gördüğü Ilgaz ailesi, şimdi bambaşka yüzleriyle karşısındadır. Harun ise kızını, Ilgazlar cenderesinden kurtarmaya kararlıdır. Kızları uğruna mücadele eden Harun ve Bahar'ın yolları kaçınılmaz şekilde birleşirken, Ela'nın zihnindeki soru işaretleri, cevabını bulmak üzeredir.

MASUMİYET 3. BÖLÜM FULL HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.