Masumiyet 1. Bölüm 2. Fragmanı
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Masumiyet 1. Bölüm 2. Fragmanı

19.02.2021 10:44 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:47

Masumiyet 1. Bölüm 2. FragmanıEvli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur.

Masumiyet 1. Bölüm 2. Fragmanı

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

Masumiyet Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

FOX Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr

Masumiyet: https://www.fox.com.tr/Masumiyet/izle

#Masumiyet #FOX #FOXplay

Masumiyet 1. Bölüm 2. Fragmanı

Kaynak: DailyMotion.com

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