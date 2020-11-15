MasterChef yemekleri! Siron tarifi! Siron nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri! Siron tarifi! Siron nasıl yapılır?

15.11.2020 21:33 | Son Güncelleme: 15.11.2020 21:37
MasterChef yemekleri! Siron tarifi! Siron nasıl yapılır?

MasterChef'te bu gece eleme heyecanı yaşanıyor. Bu sırada yine harika yemeklerin yapıldığı MasterChef'te Siron yapıldı. Peki Siron tarifi! Siron nasıl yapılır?

Oldukça çeşitli ve farklı tatların yapıldığı MAsterChef'teilginç tatlara yer verildi. Bugünün en önemli ve farklı yemeklerinden birisi ise Sirondu. Peki, Siron tarifi! Siron nasıl yapılır?

SİRON TARİFİ! SİRON NASIL YAPILIR?

3 adetyufka

1 yemek kaşığıtereyağı

150 gramdana kıyma

1 tatlı kaşığıtuz

1 çay kaşığıkarabiber

Sulandırılmış Sarımsaklı Süzme Yoğurt İçin:

2 su bardağısüzme yoğurt

2 dişsarımsak

1,5 su bardağısu

1 çay kaşığıtuz

Tereyağlı Sos İçin:

1 yemek kaşığıtereyağı

1 çay kaşığıtoz kırmızı biber

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HAZIRLANIŞI

Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın.

Yufkayı en ucundan başlayarak yuvarlayın. 3 cm uzunluğunda yufka halkaları kesin.

Yağladığınız yuvarlak borcama yufkaları dik olacak şekilde dizin.

Yufkaları 20 dakika kızarana kadar pişirin.

Bu sırada tereyağını eritip kıymayı kavurun. En son tuz ve karabiberi ekleyin ve ocaktan alın.

Sarımsaklı sulandırılmış yoğurdu hazırlamak için süzme yoğurdu, suyu, tuzu ve rendelenmiş sarımsakları bir kabın içinde iyice karıştırın.

Fırından çıkan yufkaların üzerine sarımsaklı yoğurdu dökün ve tekrar 10 dakika fırınlayın.

Fırından çıkan yufkaların üzerine kıymayı yerleştirin ve erimiş tereyağı dökerek servis edin. İşte bu kadar. Afiyet olsun!

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