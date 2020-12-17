MasterChef Yemekleri | MasterChef Ördek Pastilla tarifi! Ördek Pastilla nasıl yapılır?

MasterChef yemek tariflerinin yanı sıra farklı batı mutfağı yemeklerini de sunmaya devam ediyor. MasterChef Ördek Pastilla tarifi gelecek bölümde yayınlanacak ve takımlar arasında rekabete sebep olacak bir yemek. Peki farklı ve bir o kadar da lezzetli görünen Ördek Pastilla ekmeği nasıl yapılır?

MasterChef programda yarışmacıların yaptığı yemeklerin yanı sıra farklı lezzetler de bir o kadar ilgi çekiyor. MasterChef önümüzdeki bölümünde yarışmacıların yapacağı Ördek Pastilla da izleyenler tarafından merak ediliyor. Bir başka lezzetli olan Ördek Pastilla yapılışı biraz zor da olsa lezzetine doyum olmayan bir tarif. İşte en güzel ve tam ölçüleriyle Ördek Pastilla tarifi!

MASTERCHEF ÖRDEK PASTİLLA MALZEMELERİ

1 adet yerel ördek

-pırasa

- baklava yufkası

- pudra şekeri

- maydanoz

- nane

- taze soğan

- kuru soğan ( 2 adet adam başı)

- taze zencefil (kiler)

- sarımsak

- yıldız anason

- file badem

- toz zerdeçal

- karanfil

- yenibahar

- chili biberi

- yumurta

- defne yaprağı

- muskat

- koruk suyu veya beyaz şarap

- sebze suyu

- kuru kişniş

- tereyağ

- tarhun

- dereotu

- maydonoz

- nane

- nar

- pomelo

- pekmez

- kırmızı sirke

- zeytinyağı

İÇ HARÇ YAPILIŞI

Ördeklerimizi düdüklü tencerede yağda iki taraflı kızartacak şekilde mühürlüyoruz. içinden çıkartıp küp küp doğranmış soğan ve pırasalarıekleyip kavuruyoruz. Sarımsaklarımızı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Taze zencefil, yıldız anason, zerdeçal, karanfil, yenibahar, chlilly biberi, defne yaprağı ve kuru kişnişi ekleyip kavurmaya devam ediyorum, file bademi ekliyoruz. Ürünlerimiz iyice kavrulduktan sonra çıkardığımız ördekleri içine ekleyip koruk suyu, sebze suyu ve toz Muskat ekleyip düdüklünün kapağını kapatıyoruz. Ördekler pişene kadar kapalı şekilde devam ediyoruz

Onlar pişerken yanında servis edeceğimiz salata için maydanoz, nane, nar, pomelo, dereotu ve Tarhun ayıklıyoruz.

Salata sosumuz için pekmez, kırmızı sirke ve tuzu çırparken zeytinyağı ile kıvam almasını sağlıyoruz.

Pişen ördeğimizi didikliyoruz kalan posası ve suyunu süzüp pırasalarını ayırıyoruz ördek etleri pırasa ve ördek pişme suyunu yumurta sarısı ile bağlıyoruz. Baklava yufkalarını pişireceğimiz kalıbın yüzeyini yağlayarak başlıyoruz. Yufkalarımızı kat kat olacak şekilde yağlayarak dizmeye devam ediyoruz 3.kata geldiğimizde ördekli harcımızı yerleştiriyoruz. Kalan baklava yufkalarıyla üst kapağını tamamlayıp önce kalıbın içinde sonra açık şekil üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Çıkardıktan sonra pudra şekeri ve tarçını üzerine Serpip kızgın bir şiş ile baklava deseni veriyoruz.

Ot salatası

Yeşillik karışımı için bütün ayıkladığımız ürünleri bir salata kasesinde yaptığımız vinegrate sos ile harmanlayıp ikisini birlikte servis ediyoruz. Afiyet olsun