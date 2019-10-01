MasterChef yemekleri: Etli ekmek tarifi

01.10.2019 09:18

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ETLİ EKMEK NEDİR?

Etliekmek ya da Etli ekmek, Konya ve Sivas yöresinde yapılan içli pide ve lahmacuna benzeyen bir yemektir.

ETLİ EKMEK NERENİN?

Konya halkı tüm özel günlerinde, fırınlara iç malzemelerini vererek kendilerine etli ekmek yaptırırlar. 1 asırdır devam eden gelenek, günümüzde dahi yeni nesil tarafından sürdürülmektedir. Konya dışında henüz çok bilinmeyen bu lezzetli ürün, yapılan tanıtım çalışmaları vesilesiyle yeni yeni şehir ve hatta ülke dışına yayılmaya başlamıştır.

ETLİ EKMEK KAÇ KALORİ?

Kalori Bilgisi:

100 gramında 188 kcal

1 Porsiyon (150 gram) 282 kcal

Etli ekmek

ETLİ EKMEK TARİFİ

Gerekli malzemeler:

Hamuru için: 3 su bardağı un, bir tutam tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 paket instant maya, aldığı kadar su

İç harcı için: 500 gr tek çekilmiş dana kıyma, 2 yemek kaşığı domates sosu, 1 tutam maydanoz, tuz, karabiber, 1 adet kuru soğan, 4 adet yeşil biber, kırmızı toz biber

Üzeri için: Tereyağı

Maya, tuz, şekeri ılık su ile eritin ve unu ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun ve dinlendirin. İç harcı için incecik doğranmış soğanları, biberleri, domates sosunu, tuz, karabiber, maydonozu, kıymayı, toz kırmızı biberi karıştırıp iyice yoğurun. Bu arada mayalanmış hamurunuzu alıp elma büyüklüğünde bezeler alıp merdane ile uzunlamasına şekilde açın. İçlerine hazırladığınız harcı eşit parçalar halinde dağıtın. Hamuru kapatıp üzerine tereyağı sürün ve önceden hazırlanmış 250 derecelik fırında pişirmeye bırakın. Afiyet olsun.