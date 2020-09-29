MasterChef yemekleri! En güzel Ciğerli iç pilav tarifi! Ciğerli iç pilav nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri! En güzel Ciğerli iç pilav tarifi! Ciğerli iç pilav nasıl yapılır?

29.09.2020 16:15 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:36
MasterChef yemekleri! En güzel Ciğerli iç pilav tarifi! Ciğerli iç pilav nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Ciğerli iç pilav hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Ciğerli iç pilav hazırladı. Peki, Ciğerli iç pilav nedir? Ciğerli iç pilav nasıl yapılır? Ciğerli iç pilav nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif ciğerli iç pilav aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Ciğerli iç pilav nasıl yapılır? Ciğerli iç pilav nedir? Ciğerli iç pilav nasıl yapılır, Ciğerli iç pilav yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Ciğerli iç pilav yapıldı, evde klasik Ciğerli iç pilav yapıldı! İşte en güzel Ciğerli iç pilav!

CİĞERLİ İÇ PİLAV İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

1 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 su bardağı pirinç, 2 su bardağı kaynar su, tuz, 300 gram ciğer, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet kuru soğan, 2 kaşık dolmalık fıstık,

CİĞERLİ İÇ PİLAV NASIL YAPILIR?

Öncelikle ciğerleri küçük küçük doğrayın sonra da yıkayıp süzün.

Ardından tereyağı ve sıvı yağı tencereye alın.

Soğanı ince doğranmış şekilde doğorayıp tencerede kavurun.

Sonra dolmalık fıstığı da ekleyip kavurun.

Ciğerleri ve kuş üzümünü de ekleyip ciğerler rengini değiştirene kadar kavurun.

Pirinci iyice yıkadıktan sonra tencereye ekleyin ve çok karıştırmadan 2 su bardağı kaynar suyu, tuzu ekleyip altını kısıp suyunu çekene kadar pişirin. Afiyet olsun.

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Haber Yorumları (4)
ASAF: çok lezzetli bir yemek
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ONUR: iç pilavı patlıcanla sararak lezzetlendirebilirsinzi
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SULTAN: iç pilav mükemmel bir lezzete sahip ya
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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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