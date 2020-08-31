MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
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MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı

Peş peşe oyun kaybeden mavi takımdan Emir, Gülşah, Berk, Duygu, Ayyüce ve Uğur, MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde eleme potasında kıyasıya mücadele etti. Favori olarak gösterilen bir ismin yarışmaya veda etmesi arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.

31.08.2020 07:30 | Son Güncelleme: 31.08.2020 08:06

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef 2020, dün akşam eleme gecesi bölümüyle ekrana geldi. Eleme adayı olarak belirlenen yarışmacılardan 6 isim bir hafta daha yarışmaya devam edebilmek için tüm hünerlerini sergiledi.

KALABİLMEK İÇİN SAVAŞTILAR

Her oyunda şampiyon olabilmek adına büyük mücadele gösteren yarışmacılardan eleme adayı olan 6 isim bugün market bölümünden aldıkları ürünler ile en iyi yemeği hazırlamaya çalıştı. Eleme adaylarından Uğur, Gülşah, Emir, Berk, Duygu ve Ayyüce iki aşamalı eleme gecesinde ilk olarak yaratıcılık bölümünde karşılaştı.

MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı

BERK YARIŞMAYA VEDA ETTİ

6 yarışmacıdan şeflerin en az beğendiği yemeği hazırlayan 3 yarışmacı Gülşah, Uğur ve Berk olarak belirlendi. Eleme finalinde karşılaşan bu üç yarışmacı şef Somer Sivrioğlu'nun hazırladığı perde pilavını yapmaya çalıştı. Oyun sonunda Uğur gecenin birincisi seçilerek elenmekten kurtuldu. Final bölümünde perde pilavı hazırlayan yarışmacılardan Berk İlter'in tabağı ise en az beğenilen tabak oldu ve MasterChef'e veda etti.

MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı

TANYA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Berk'in vedasının ardından yarışmacılardan Tanya ve Ebru gözyaşlarına boğuldu. Gülşah ise kendisinin elenmesi için Berk'i eleme adayı yapan Eray'a tepki gösterdi. Şef Somer Sivrioğlu da sosyal medya hesabından Berk'le olan bir fotoğrafını paylaşarak "Çok iyi yetişmiş bir insan, bir aşçı ve ileride vazgeçmezse önemli bir şef. İyi ki varsın ve iyi seni tanıdık" notunu yazdı.

MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Yorumları (1)
FY: TANYAMIYMIŞ O TANIYAMADIM. ! İNSAN İÇİNE ÇIKINCA ELİ AYAĞI DÜZELDİ
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