MasterChef Türkiye Rezzan kimdir, nerelidir? Rezzan'ın hikayesi nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef Türkiye Rezzan kimdir, nerelidir? Rezzan'ın hikayesi nedir?

Geçtiğimiz akşam MasterChef Türkiye programının 1. bölümünde ekran karşısına çıkan Rezzan ilgi odağı olmuştu. Hikayesi ve anlattıkları duygulandırmıştı. Peki MasterChef'e katılan Rezzan kimdir, nerelidir hakkındaki diğer bilgileri sizlerle paylaşalım.

MasterChef Türkiye Rezzan kimdir, nerelidir? Rezzan'ın hikayesi nedir?
21.07.2020 10:40 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:44

MasterChef Türkiye'nin birinci bölümünde yarışmacı Rezzan Atan'ın hikayesi jüri üyelerini duygulandırdı. Evet oylarıyla bir üst tura çıkan Rezzan hakkındaki bilgileri sizlere iletelim.

MASTERCHEF TÜRKİYE REZZAN ATAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye programıyla ünlenen yarışmacı Rezzan Atan, 1992 doğumlu, 28 yaşında ve yarışmaya Mersin ilinden katılıyor. Aslen Şırnaklı olan Rezzan Atan toplamda 8 kardeş ve kardeşlerin en büyüğüdür.

Rezzan MasterChef yarışmasında hayat hikayesini anlatmıştı. Rezzan; 9 yaşındayken ayakkabı boyacılığı yaptığını, bu esnada gördüğü bir lokantada yemek işine başladığını söyledi. Rezzan yarışmanın devamında, anne ve babasının resmi nikahı olmamasından dolayı okula gitmek için amcasının adına kaydolduğunu ve bundan dolayı nüfusta toplamda 3 kardeşi gözüktüğünü söyledi.

REZZAN ATAN NERELİ?

MasterChef programı yarışmacısı Rezzan Atan yarışmaya Mersin'den katılıyor. Aslen memleketi ise Şırnak'dır.

Masterchef Rezzan Atan'ın programa katıldığı il: Mersin

Masterchef Rezzan Atan aslen nereli: Şırnak

Masterchef Rezzan Atan kaç yaşında: 28

MASTERCHEF REZZAN ATAN'IN HAYAT HİKAYESİ NEDİR?

Rezzan Atan, MasterChef yarışmasında jüriye hayat hikayesini anlattı. Rezzan; 9 yaşındayken ayakkabı boyacılığı yaptığını, bu esnada gördüğü bir lokantada yemek işine başladığını söyledi. Rezzan yarışmanın devamında, anne ve babasının resmi nikahı olmamasından dolayı okula gitmek için amcasının adına kaydolduğunu ve bundan dolayı nüfusta toplamda 3 kardeşi gözüktüğünü söyledi.

Bu yaşına kadar orada eğitildiğini söyleyen Rezzan Atan, MasterChef elemesine gelebilmek için 2gün çok ağır çalıştığını ve bu yüzden yorgun olduğunu belirtti. Rezzan Atan, Mehmet Şef ile Somer Şef'in evet oyları sonucunda bir sonraki tura geçmeye hak kazanmıştı.

İlgili Haberler

Emre Kılınç kimdir? Nerelidir? Galatasaray'a transfer oldu mu? Bu sene ligdeki performansı
Emre Kılınç kimdir? Nerelidir? Galatasaray'a transfer oldu mu? Bu sene ligdeki performansı
MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? MasterChef 1. bölüm fragmanı yayımlandı!
MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? MasterChef 1. bölüm fragmanı yayımlandı!
Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven nereli, kaç yaşında? Cemal Can Canseven boyu
Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven nereli, kaç yaşında? Cemal Can Canseven boyu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak Güncel
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı 3. Sayfa
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı Dünya
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri Güncel
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 3. Sayfa
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü 3. Sayfa
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İstanbul'daki taksi dolmuşçular, eylem için araçlarını İBB önüne çekti
İstanbul'daki taksi dolmuşçular, eylem için araçlarını İBB önüne çekti
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
Okan Buruk'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 1 yıllık daha sözleşmem var ve Başakşehir'de kalacağım
Okan Buruk'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 1 yıllık daha sözleşmem var ve Başakşehir'de kalacağım
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Nuri Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Selçuk Yöntem Merve Boluğur
Spor Tamer Tuna Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Tahir Karapınar Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Avrupa Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: MasterChef Türkiye Rezzan kimdir, nerelidir? Rezzan'ın hikayesi nedir? - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 10:51:33. #1.14#
title