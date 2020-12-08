MasterChef Türkiye'nin son takım kaptanı seçildi
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MasterChef Türkiye'nin son takım kaptanı seçildi

08.12.2020 08:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:02

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde son kez kaptanlık oyunu oynadı. 6 kişi kalan yarışmacılar, en lezzetli çöp şişi yaparak kaptan olmak için kıyasıya mücadele etti.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 116. yeni bölümünde kaptanlık heyecanı yaşandı. 10 adet çöp şişi yaparak son kez kaptan olmak isteyen yarışmacılardan Eray, Sefa ve Emir sona kalan en iyi 3 yarışmacı olurken kaptanlık oyununu Sefa kazandı. Yarışmaya dahil olduğu gündem bu yana kaptan olmak için mücadele eden Sefa, ilk kez mavi takım kaptanı seçildi.

YENİ TAKIMLAR SEÇİLDİ

MasterChef'in son kaptanı olan Sefa, kırmızı takımın kaptanı olarak da Emir'i seçti. Böylece Emir, sezonun en çok kaptanlık yapan yarışmacısı oldu. Yeni haftanın takımlarında ise mavi takım Sefa, Barbaros ve Serhat'tan oluşurken kırmızı takımda da Emir, Özgül ve Eray yer aldı.

MasterChef Türkiye'nin son takım kaptanı seçildi
MasterChef Türkiye'nin son takım kaptanı seçildi
MasterChef Türkiye'nin son takım kaptanı seçildi
MasterChef Türkiye'nin son takım kaptanı seçildi
Haber Yorumları (2)
EYYÜP: bu proğramı izleyen halen varmı ya tv8 sildiğim ilk kanal oldu
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
SSS: aynen ben de izlemiyorum artık
Yayından Kaldır
500
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