MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'de ilk finalist Barbaros oldu. Serhat, Barbaros ve Emir arasında oynanan oyun izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Puanlama sonucu Emir 65, Serhat 61, Barbaros ise 71 puan aldı.

MasterChef Türkiye'nin 131. bölümünde final haftasının ilk mücadelesi yapıldı. Serhat, Barbaros ve Emir arasındaki lezzet rekabetinde kazanan ismi şeflerin verdiği puanlar belirledi.

BARBAROS İLK TURDA 19 PUAN ALDI

Serhat, Barbaros ve Emir arasında oynanan oyun izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşattı. İlk turda Somer Şef yarışmacılardan "Zeytinyağı" kullanarak bir adet başlangıç yemeği yapmalarını istedi. İlk oyunun sonunda Barbaros 19, Emir 20, Serhat ise 23 puan aldı.

BARBAROS TOPLAMDA 71 PUAN ALDI

İkinci oyunda yarışmacılardan "Zeytinyağı" kullanarak bir ana yemek yapmaları istendi. İkinci oyunun sonunda Serhat ve Emir 39, Barbaros ise 45 puana yükseldi. Üçüncü oyunda ise yarışmacılardan "Zeytinyağı" kullanarak bir adet tatlı yapmaları istendi. Şeflerin yaptığı tadım sonrası puanlama yapıldı. Puanlama sonucu Emir 65, Serhat 61, Barbaros ise 71 puan aldı.

İLK FİNALİST BARBAROS OLDU

Büyük heyecanla takip edilen MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu. Emir ve Serhat 29 Aralık Salı günü düello mücadelesine çıkacaklar. İkili 3 oyun oynayacak ve günün sonunda en çok puanı alan isim ikinci finalist olurken diğer isim yarışmaya veda edecek.