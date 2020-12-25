MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu
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MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu

25.12.2020 07:26 | Son Güncelleme: 25.12.2020 07:55

Dün akşam 128. yeni bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de Serhat ve Özgül arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yarışmacılardan biri eleme adayı olurken diğeri de MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti seçildi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 24 Aralık Perşembe günü ekrana gelen bölümünde ünlü şef Fatih Tutak konuk oldu ve yarışmacılardan özel bir yemek yapmalarını istedi. Özgül ile Serhat arasında yapılan düelloda kazanan final turuna kalan ilk yarışmacı belli oldu.

ŞEFİN ÖZEL TABAĞINI HAZIRLADILAR

Barbun, roka sosu, domatesli yanık pilav ve taramadan oluşan şefin tabağını yapmaları istenen Özgül ve Serhat 75 dakikalık sürede hünerlerini sergilemeye çalıştı. Sonrasında şefler yemekler hakkında değerlendirme yaptı ve verdiği puanları açıkladı. Oylama sonucunda Serhat'ın toplam 30 puanı, Özgül'ün toplam puanı 26 puan oldu. Böylece ilk oyunu Serhat kazanmış oldu.

MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu

İLK FİNALİST BELLİ OLDU

MasterChef'te günün ikinci oyunu yaratıcılık idi. Bu oyunda yarışmacılara verilen ana ürün "susam" oldu. Yaratıcı yemeği yapmaları için verilen süre 45 dakika oldu. Bu oyunda Özgül 21 puan, Serhat 23 puan aldı. Böylece Serhat bu oyunu da kazanmış oldu.

MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu

3. ve son oyunda ise yarışmacılardan Pekin ördeği yapmaları istendi. Bu turdaki oylama sonucunda yine Serhat birinci oldu. Böylece Serhat düelloyu kazanarak MasterChef Türkiye'de 3'lü finale kalan ilk yarışmacı oldu.

MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin çeyrek final haftasında ilk eleme adayı Emir olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı Barbaros olurken, son bölümde düelloyu kaybeden Özgül ise 3. aday oldu. Barbaros, Emir ve Özgül MasterChef'te eleme oyununa çıkacak bir yarışmacı veda edecek.

MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu
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