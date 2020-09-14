MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor
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MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor

Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de veda eden isim yarışmaya bir hafta önce dahil olan Arem oldu. Yeni bölüm fragmanında ise ana kadroya seçimlerinde elenen Selin Öztürk yarışmaya geldiği görüldü.

MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor
14.09.2020 12:11 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:15

TV8 ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. 6 kişinin eleme potasına kaldığı yarışmaya veda eden isim Arem oldu. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Arem'in yerine ise eski yarışmacılardan Selin geldi.

HAFTALAR SONRA GERİ DÖNDÜ

MasterChef 2020'nin ana kadrosuna yedeklerden giren yarışmacı Selin Öztürk Aydın, bu akşam yarışmada yerini alacak. Genç bir girişimci olan Selin Öztürk Aydın, yeni bölümde takım oyununda mücadele edecek.

SELİN ÖZTÜRK AYDIN KİMDİR?

Selin Öztürk Aydın, 1990, İzmir doğumlu. Evli ve Toprak isimli bir oğlu olan yarışmacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunu. Kendisini genç girişimci olarak tanımlayan yarışmacı, bir danışmanlık şirketinin kurucusudur. Firması, İnsan kaynakları ve eğitim alanında faaliyet gösteren Selin Öztürk Aydın, aynı zamanda Ege İş Kadınları Dernek üyesidir.

MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor
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