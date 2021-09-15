MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımın iddialı yarışmacıları elemeye kaldı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımın iddialı yarışmacıları elemeye kaldı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımın iddialı yarışmacıları elemeye kaldı

Dün akşam dokunulmazlık oyunu bölümüyle ekrana MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, şeflerin istediği pilavları yapmak için kıyasıya mücadele etti. Tadımların sonunda ise kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takımın iddialı yarışmacıları ise elemeye kaldı.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen yarışmacılar, tek tek tezgah başına geçerek şeflerin istediği pilavları yaptı.

MAVİ TAKIM OYUNU KAZANDI

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda şefler; arpa şehriyeli pilav, domatesli pilav, patlıcanlı pilav, meyhane pilavı, mantarlı kaşarlı pilav, içli pilav ve Özbek pilavı istedi. Ünlü şeflerin tadımları sonrasında ise oyunu kazanan mavi takım oldu.

MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımın iddialı yarışmacıları elemeye kaldı

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK İÇİN MÜCADELE ETTİLER

MasterChef 2021'de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden tezgahların başına geçti. Elemeye kalmamak için bireysel dokunulmazlığı kazanmak isteyen yarışmacılar Danilo Zanna'nın imza tabağı maritozzo salatoyu yapmaya çalıştı. Yemeği en başarılı şekilde yapan Hasan, Tunahan ve Safanur ilk üçe girdi. Gecenin en iyi tabağını hazırlayan Hasan, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımın iddialı yarışmacıları elemeye kaldı

BURCU VE HASAN POTAYA GİRDİ

Dokunulmazlığı kazanan Hasan, haftanın ilk eleme adayı olarak Burcu'yu belirledi. Eleme adayının belirlendiği konseyde ise en çok adı yazılan Mustafa, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımın iddialı yarışmacıları elemeye kaldı

MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımın iddialı yarışmacıları elemeye kaldı

MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımın iddialı yarışmacıları elemeye kaldı

Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Acun Ilıcalı: O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz

Acun Ilıcalı: O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz

 Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İbrahim Altay Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serenay Sarıkaya Göksel Meral Akşener
Spor Cristiano Okan Buruk Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Amelia Hamlin Rüya Tabirleri Gazeteler Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımın iddialı yarışmacıları elemeye kaldı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 07:52:59. #1.12#