MasterChef Türkiye'de iddialı yarışmacı finale günler kala elendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MasterChef Türkiye'de iddialı yarışmacı finale günler kala elendi

14.12.2020 07:42 | Son Güncelleme: 14.12.2020 08:07

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Sefa, Serhat ve Barbaros'un elemeye kaldığı yarışmada kıran kırana bir mücadele yaşandı.

MasterChef Türkiye 2020'in 13 Aralık Pazar ekrana gelen 120. bölümünde, mavi takım ve kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. Takımlar, şeflerin isteği doğrultusunda Balkan mutfağının lezzetlerinden şile paprika, tavce gravce, Boşnak böreği, tavuk büryan (mişöriz) ve kaymaçina yapmaya çalıştı.

TÜM TAKIM ELEMEYE KALDI

1 saatlik sürenin sonunda yemeklerini hazırlayan takımlar şeflerin tadımına sundu. Şeflerin açıklamasına göre kırmızı takımda son dokunulmazlığı kazandı. Böylece Özgül, Emir ve Eray MasterChef Türkiye 2020'nin son beşine kalan ilk isimler oldu. MasterChef'te ilk iki eleme adayı mavi takımdan Sefa ve Serhat olmuştu. Dokunulmazlığı kaybeden yine mavi takım olunca Barbaros direkt olarak potaya girmiş oldu.

MasterChef Türkiye'de iddialı yarışmacı finale günler kala elendi

FİNALE GÜNLER KALA ELENDİ

Böylece bu haftanın eleme adayları mavi takımdan Barbaros, Serhat ve Sefa oldu. Bu oyunda yarışmacılardan bir saat içinde Danilo Şef'in imza tabağının hazırlanması istendi. Gecenin en iyi tabağını hazırlayanın Barbaros olduğu açıklandı. MasterChef'ten bu hafta elenen yarışmacı ise Sefa oldu.

MasterChef Türkiye'de iddialı yarışmacı finale günler kala elendi
MasterChef Türkiye'de iddialı yarışmacı finale günler kala elendi
Haber Yorumları (3)
ÜLKÜ: gitti dalyan gibi bebek gibi miss gibi yakısıklı çocuk :(
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
MERCAN: :)))
Yayından Kaldır
.....: HARBİDEN GİTTİ YÜZÜ BEBBBEEEK GİBİ :(((
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Varank Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Gülben Ergen Birkan Sokullu
Spor Çağdaş Atan Pierre Webo Adem Ljajic Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Aralık Pfizer Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef Türkiye'de iddialı yarışmacı finale günler kala elendi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 09:02:34. #1.15#
title