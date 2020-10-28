MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlığını kaybedip elemeye kalan isimler belli oldu
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MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlığını kaybedip elemeye kalan isimler belli oldu

28.10.2020 07:47 | Son Güncelleme: 28.10.2020 07:57
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlığını kaybedip elemeye kalan isimler belli oldu

MasterChef'in dün akşam ekrana gelen bölümünde haftanın ilk takım dokunulmazlık oyunu oynandı. Kör tadımın yapıldığı oyunda yarışmacılar en iyi çorbaları yapmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmada iddialı olarak gösterilen iki yarışmacı ise haftanın ilk eleme adayları oldu.

MasterChef 2020'de dokunulmazlık oyunu öncesinde şefler, her iki takımın kaptanını yanlarına çağırdı. Yarışmacıların arkası dönük olarak durduğu vakit, şefler kaptanlara nasıl bir oyun oynanacağını açıkladı. Buna göre kaptanlar, oyunda oynamayacak ikişer kişi seçti. Mavi takımdan Uğur - Sefa, kırmızı takımdan Emir - Serhat seçilen isimler oldu.

EN İYİ ÇORBAYI YAPMAK İÇİN UĞRAŞTILAR

Şefler, takımlara 45'er dakika süre içinde yarışmacılardan acılı bulgur çorbası, terbiyeli işkembe çorbası, mercimek çorbası, balık çorbası ve minestrone çorbası yapmalarını istediler.

KAZANAN BELLİ OLDU

Yemekler yapıldıktan sonra kuliste bekleyen yarışmacılar tek tek gözleri kapalı bir şekilde stüdyoya gelerek çorbaların tadına baktı. Oyun sonunda ise mavi takım, MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu

3 KİŞİ YEMEĞİ YETİŞTİREMEDİ

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları da bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Bu oyunda ise Mehmet Şef'in imza tabağı olan güneş isimli yemeği yapmaya çalıştılar. Verilen süre içinde bu yemeği Emir, Tanya ve Ebru yetiştiremedi. Geriye kalan üç isim arasından bireysel dokunulmazlığı kazanan kişi Barbaros oldu.

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu

TANYA VE SERHAT ADAY OLDU

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros, ilk eleme adayı olarak Tanya'nın adını söyledi. MasterChef'te ikinci eleme adayı, Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda belli oldu. Oylamada Serhat ve Furkan, dörder kez isimleri yazıldı. Bunun sonucunda takım kaptanı Tanya, bu iki yarışmacı arasından kimin eleme potasına gireceğine karar verdi. Tanya'nın seçimi ise Serhat oldu. Böylece MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları Tanya ve Serhat oldu.

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu

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