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MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Son oyunda elenen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde finalistler belli oldu. Yarışmada son dörde kalmak için kıyasıya mücadele eden Tahsin ve Dilara arasında şeflerden en yüksek puanı alarak yarışmada kalan isim Tahsin oldu. Hayallerine veda eden Dilara ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Son 5'e kalan Dilara, Hasan, Eren, Sergen ve Tahsin, finale kalabilmek için günlerce mücadele etti. Sergen, Hasan ve Eren'in ardından şef önlüğünü giyerek finale kalmak isteyen Tahsin ve Dilara kıyasıya mücadele etti. İki aşamalı oyunda en yüksek puanı alan yarışmacı finale kalırken diğeri de yarışmaya veda etti.

MasterChef'te ilk oyunda konuk şef olarak Osman Sezener katıldı. Ünlü şef, yarışmacılara kırlangıç balığı ile hazırlanmış üç farklı yemeği yapmalarını istedi. Süre sonunda Osman Sezener ile birlikte dört şefin on üzerinden değerlendirmesine göre ilk turda Tahsin 28, Dilara 19 puan aldı.

MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Son oyunda elenen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

MasterChef'te ikinci oyununda yarışmacılara verilen ana ürün koruk suyu oldu. Yarışmacılar, bu ürünün yanına marketten alacakları ürünler ile en yaratıcı ve lezzetli yemeyi yapmaya çalıştı. Bu oyunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun verdiği puanlar sonucunda Tahsin 18, Dilara 23 puan aldı.İki oyun sonunda şeflerden toplam 46 puan Tahsin, son şef ceketini giydi ve çeyrek finale çıktı. Tahsin'e şef ceketini de Mehmet Yalçınkaya giydirdi.

MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Son oyunda elenen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Toplamda 42 puanda kalan Dilara ise MasterChef hayallerine veda etti. Şefler, elendiği için duygusal anlar yaşayan Dilara'yı teselli etmeye çalıştı. Yarışma için çok emek verdiğini söyleyen Dilara, "Hiçbir zaman pes etmedim. Son damlasına kadar çalıştım. Buradan kız çocuklarına ve kadınlarına seslenmek istiyorum; size yapamayacağınızı söyleyecekler, 'senden olmaz, sen başaramazsın' diyenler olacak. Ama siz durmayın, sadece çalışın" dedi.

MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Son oyunda elenen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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