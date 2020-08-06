MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde en iyi turtayı yaparak üst tura çıkmak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. MasterChef'in ünlü şefleri tadım yaptıktan sonra güzel tabak olmadığı için 6 yarışmacı yerine 4 yarışmacıyı seçerek final turu oynadı.

MasterChef Türkiye, 5 Ağustos Çarşamba akşamı 16. bölümü ile ekrana geldi. MasterChef 2020 ana kadrosunu oluşturacak 16 kişiden biri olmak isteyen yarışmacılar elinden geleni yaptı. Dün akşam bir ilkin yaşandığı yarışmada 3. ana kadro yarışmacısı da belli oldu.

"6 GÜZEL TABAK ÇIKMADI"

Yarışmacılar dün akşam ilk turda orman meyveli tart yaparak yarıştı. Yarışan isimler arasından 6 yarışmacının bir üst tura kalması gerekiyordu. Ancak şefler istedikleri yemekleri yapan 6 yarışmacının olmadığını açıkladı.

Şef Somer Sivrioğlu, "İlk defa bugün 6 tabağa ulaşamadık. Sadece 4 tabağı beğendik" dedi. MasterChef'in jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmelerinin ardından ikinci aşamaya kalmayı başaran isimler ise Özgül, Berker, Sedat ve Seda oldu.

3. YARIŞMACI DA BELLİ OLDU

İkinci turda ise Özgül, Berke, Sedat ve Seda bu defa şeflerin istediği zeytinyağlı vegan bir yemek yaparak yarıştı. Zeytinyağ kullanarak en iyi tabağı yapan ve ana kadroya geçmeyi hak eden isim sürekli final etabını gelen Özgül oldu.