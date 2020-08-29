MasterChef Türkiye 40. bölüm fragmanı yayımlandı! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? MasterChef',n 40. yeni bölüm fragmanı TV8 tarafından paylaşıldı. Sevilen lezzet yarışmasında 16 yarışmacı ile birlikte jüri üyesi, Afyonkarahisar'da bulunuyor. Büyük Taaruzun Atatürk tarafından başlatıldığı yerde MasterChef ekibi, Afyon'un en ünlü yemeklerini yapacaklar. Peki, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak?

MasterChef Türkiye 2020, 40. bölümde neler olacak? Kırmızı ve mavi takımlar Mehmet, Danilo ve Somer Şef ile birlikte Büyük Taaruz savaşının başladığı yerde, Afyonkarahisar yemekleriyle özel konuklarını ağırlıyor. Dokunulmazlık oyunu ile ekrana gelecek 40 bölüm fragmanı haberimizde.

40. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

29 Ağustos'ta yayımlanacak yeni bölümde MasterChef ekibi, Afyonkarahisar'da, yörenin en özel yemeklerini başarılı şekilde yapmak için mücadele ediyor.

MASTERCHEF 39. BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekrana gelen 39. bölümde yarışmacılar kadın ve erkek olarak iki takıma ayrılarak 10 bin TL ödül için düello yaptılar. Jüri ise yarışmacılardan 7 farklı sütlü tatlı istedi. İki takım olarak yarışan 16 isim, 7 tatlıyı rakibine karşı bireysel olarak yaptı. Günün kazananı ise erkekler oldu.