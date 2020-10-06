MasterChef'ten isteyerek elenen Duygu Acarsoy'dan ilk paylaşım: Çok nedenim var
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MasterChef'ten isteyerek elenen Duygu Acarsoy'dan ilk paylaşım: Çok nedenim var

06.10.2020 07:30 | Son Güncelleme: 06.10.2020 07:50

MasterChef'in pazar günü yayınlanan bölümünde tabağını bilerek sabote ettiği için elenen Duygu Acarsoy, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Kendimce büyük ve çok fazla nedenim var" diyerek akademik kariyerine geri döneceğini anlattı.

MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde ilk evliliğinde eşinden şiddet gördüğünü anlatan Duygu Acarsoy, şimdiki nişanlısı tarafından da aldatıldığını anlatarak herkesi şaşkına çevirdi. Yaşadıklarından dolayı morali bozuk olan Duygu, MasterChef'in pazar günü ekrana gelen eleme bölümünde yemeğine bilerek bol tuz atıp yarışmadan çekildi.

"KENDİMCE BÜYÜK NEDENLERİM VAR"

MasterChef Türkiye'de yaptığı itiraflarla damga vuran Duygu Acarsoy, elemenin ardından Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Duygu, açıklamasında şunları ifade etti: "Bu yazıyı yazmanın bu derece zor olabileceğini hiç düşünmemiştim. Kaç kere yazdım sildim bilemiyorum ama yine de kendimi en iyi ifade edebildiğim yol, yazmak sanırım. Öncelikle bu 3 aylık süreçte üzerimde emeği olan değerli şeflerim ve yapım ekibine sonsuz teşekkür ederim. Biraz önce hepinizin de izlediği gibi bile isteye MasterChef 2020'den çekildim.

MasterChef'ten isteyerek elenen Duygu Acarsoy'dan ilk paylaşım: Çok nedenim var

Kendimce büyük ve çok fazla nedenim var; öğretmenliğin verdiği sorumluluk hissi var, beni her zaman destekleyen kıymetli öğrencilerim var, mecbur mücbir sebebim, yarışma süresince okuldaki programı uzaktan götürme şansım varken son dakika senatonun canlı ders istemesiyle yarışmadan ayrılma kararı aldım. Yürüdüğüm yolda çok şey öğrendim çok ağladım, ağladıkça çok daha güçlendim. Bu asla bir son değil, yeni projelerle tekrar tekrar karşılaşacağız. Benimle gülüp benimle ağlayan her zaman mesajlarıyla destek olan destekçilerim hakkınızı helal edin. Yeniden güzel günlerde görüşmek dileğiyle."

MasterChef'ten isteyerek elenen Duygu Acarsoy'dan ilk paylaşım: Çok nedenim var
MasterChef'ten isteyerek elenen Duygu Acarsoy'dan ilk paylaşım: Çok nedenim var
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