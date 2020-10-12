MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı
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MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı

12.10.2020 07:27 | Son Güncelleme: 12.10.2020 07:33
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı

MasterChef Türkiye'ye yedek listesinden katılan ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede kendini sevdiren Walison Fonseca, dün akşam yayınlanan bölümle yarışmaya veda etti. Walison ile son ikiye kalan Ebru ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de Ebru'nun kaptan olduğu kırmızı takım, oynanan 3 dokunulmazlık oyununu kaybetti. Eray dışında tüm kırmızı takım yarışmacılarının elemeye kaldığı MasterChef'in eleme oyunlarında zor anlar yaşandı.

İLK ELEMEDEN RAHATLIKLA ÇIKTILAR

Elemeye kalan Ebru, Serhat, Tanya, Sefa, Walison ve Berker ilk eleme oyununda bottarga-kefal havyarı kullanarak en iyi yemeği yapmaya çalıştı. Bazı yarışmacıların ilk defa gördüğü malzeme ile en iyi yemeği yapan Serhat, Tanya ve Berker oldu.

MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı

ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU

İkinci ve en zor eleme oyununa kalan ise Ebru, Sefa ve Walison oldu. Son üçe kalan yarışmacılar, Somer Şef'in kendi yorumuyla hazırladığı hamsi kuşu yemeğini yapmaya çalıştı. Hamsi kuşu yemeğiyle şeflerin karşısına çıkan yarışmacılardan arasından en başarılı isim Sefa oldu.

MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı

MasterChef'te son ikiye ise Ebru ve Walison kaldı. Mehmet Şef ise kararı oy birliğiyle aldıklarını belirterek elenen ismin Walison olduğunu söyledi.

MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı

RAKİBİ GİDİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Walison'la birlikte son ikiye kalan Ebru ise şeflerin kararı sonrasında gözyaşlarına boğuldu. Walison'un elenmesinin ardından konuşan Ebru, "Walison'un elenmesine çok üzüldüm. Kendim burada kaldığıma bile sevinemedim. Walison gerçekten çok iyi bir insan. Onunla dışarıda da görüşmek istiyorum. Bu hafta takımıma alırken ona güvendiğim ve bir şeyler bildiği için almıştım" ifadelerini kullandı.

MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı
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