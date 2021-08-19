MasterChef'te talihsiz olay! Yemeği tadılmayan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde talihsiz bir olay yaşandı. Şeflerin istediği yemeği yapan ancak ocakta unutan Nejdet ve Atakan, değerlendirilmeye alınmadı. Oyun dışı kalan Nejdet, yaşadığı üzüntü sonrası hıçkıra hıçkıra ağladı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele etmeye devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar ilk turda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun isteği üzerine sac tava ve pilav yaptı.

İKİ YARIŞMACININ YEMEĞİNE BAKMADILAR

MasterChef Türkiye'de iki yarışmacı, final turunda talihsiz bir olay yaşadı. Şefler, yemekleri ocakta unutan iki yarışmacının yemeğini değerlendirmeye almadı. Nejdet ve Atakan, süre bitiminde yemeklerini ocaktan sunum tahtasına koymadıkları için değerlendirme dışında kaldı. İki yarışmacı da bu olay sonrasında adeta yıkıldı.

Nejdet ve Atakan

GÖZYAŞLARI İÇİN STÜDYODAN AYRILDI

İkinci tura kalamadığı için yıkılan yarışmacılardan Nejdet, gözyaşlarına hakim olamadı. Yere çömelerek gözyaşı döken yarışmacıyı, arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Bir süre kendine gelemeyen yarışmacı stüdyodan ayrılmak zorunda kaldı.