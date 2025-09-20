MasterChef'te eleme adayı kim oldu, 19 Eylül Cuma Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı?

Geçtiğimiz bölümde eleme potasına giden ilk dört yarışmacı Sezer, Furkan, Barış ve Murat Can olmuştu. Bu bölümde ise şefler yarışmacılara künefe konseptiyle bir mücadele sundu. Yarışmacılar süre başladığında tezgâhlarının başına geçerek en iyi tatlıyı çıkarmaya çalıştı. İşte 19 Eylül 2025 tarihli MasterChef bölümünde eleme adayı olan isme dair ayrıntılar…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef mutfağında yarışmacılar, dokunulmazlık oyunu için tüm becerilerini ortaya koydu. Takımlar, şeflerin beğenisini kazanmak için büyük çaba harcarken, gecenin galibini jüri üyelerinin vereceği karar belirledi.

BU HAFTA MASTERCHEF ELEME POTASINDA YER ALAN İSİMLER

Haftanın ilk günlerinde oynanan oyunlar sonunda eleme potasına giden yarışmacılar belirlendi. Bu hafta potada yer alan dört isim şu şekilde:

• Sezer

• Furkan

• Barış

• Murat Can

19 EYLÜL 2025 MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM SEÇİLDİ?

19 Eylül 2025 Cuma akşamı yayımlanan MasterChef bölümünde eleme potasına gönderilen yarışmacı açıklandığında detaylar paylaşılacak. Yeni gelişmelerle birlikte eleme adayı belli olduğunda haber güncellenecek.