Haberler

MasterChef'te eleme adayı kim oldu, 19 Eylül Cuma Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı?

MasterChef'te eleme adayı kim oldu, 19 Eylül Cuma Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef'in 19 Eylül 2025 Cuma akşamı yayınlanan bölümünü kaçıran izleyiciler, kimin eleme adayı olduğunu merak ediyor. Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, ilk turda yarışmacılardan künefe hazırlamalarını istedi. Peki, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve günün sonunda kim eleme potasına gönderildi?

Geçtiğimiz bölümde eleme potasına giden ilk dört yarışmacı Sezer, Furkan, Barış ve Murat Can olmuştu. Bu bölümde ise şefler yarışmacılara künefe konseptiyle bir mücadele sundu. Yarışmacılar süre başladığında tezgâhlarının başına geçerek en iyi tatlıyı çıkarmaya çalıştı. İşte 19 Eylül 2025 tarihli MasterChef bölümünde eleme adayı olan isme dair ayrıntılar…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef mutfağında yarışmacılar, dokunulmazlık oyunu için tüm becerilerini ortaya koydu. Takımlar, şeflerin beğenisini kazanmak için büyük çaba harcarken, gecenin galibini jüri üyelerinin vereceği karar belirledi.

MasterChef'te eleme adayı kim oldu, 19 Eylül Cuma Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı?

BU HAFTA MASTERCHEF ELEME POTASINDA YER ALAN İSİMLER

Haftanın ilk günlerinde oynanan oyunlar sonunda eleme potasına giden yarışmacılar belirlendi. Bu hafta potada yer alan dört isim şu şekilde:

• Sezer

• Furkan

• Barış

• Murat Can

MasterChef'te eleme adayı kim oldu, 19 Eylül Cuma Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı?

19 EYLÜL 2025 MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM SEÇİLDİ?

19 Eylül 2025 Cuma akşamı yayımlanan MasterChef bölümünde eleme potasına gönderilen yarışmacı açıklandığında detaylar paylaşılacak. Yeni gelişmelerle birlikte eleme adayı belli olduğunda haber güncellenecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yunanistan, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti

Komşu, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran bir karar daha! Resmen yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.