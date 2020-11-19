Masterchef Suna kim? Masterchef eski yarışmacılarından Suna Aydın kimdir, kaç yaşında? Masterchef 2019 yarışmacısı Suna Aydın nereli?

Masterchef Türkiye'nin 19 Kasım tarihinde yayınlanan bölümünde Masterchef 2019 yarışmacılarını da gördük. Peki, bu akşam Masterchef'te neler oldu? Masterchef Suna Aydın kimdir? Masterchef Suna Instagram hesabı nedir?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'ye bu akşam geçen sezonun başarılı üç yarışmacısı konuk olacak. MasterChef 2019 yarışmacısı olan Suna Aydın, birlikte yarıştığı Ekin Eylem Ulaş ve Güzide Mertcan ile programa katılacak ve haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takımı belirleyen oylamayı yapacak. Yeni bölümde öncesinde araştırılan Suna Aydın'ın biyografisi, hakkında merak edilenler haberimizde.

MASTERCHEF SUNA AYDIN KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986, İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu.

Suna Aydın, mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda şef, koordinatörlük, danışmanlık gibi görevlerde bulundu

Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı olan Suna Aydın, aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını yapmaktadır.

Elendiği hafta Kıvanç Ermiş, Yasin Obuz ve Batuhan Bayır ile potaya giren Suna Aydın, potadan çıkamayarak Masterchef Türkiye'den elendi.

MASATERCHEF SUNA AYDIN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Suna Aydın Instagram hesabını sunaaydinnnn kullanıcı adıyla kullanmaktadır.