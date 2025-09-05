MasterChef son eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Cuma MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu?

5 Eylül Cuma akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar potaya kalmamak için kıyasıya mücadele etti. Kritik anların yaşandığı Masterchef'te son eleme adayı da açıklandı. Peki, bu haftanın eleme potasına giren isim kim oldu ve yarışmayı kim öne çıkarak tamamladı? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan dikkat çeken anlar…

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE HEYECAN DORUKTA

MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme potasına gidecek son yarışmacı netleşiyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu programda, kimin adının potaya yazılacağı büyük merak konusu oldu. 5 Eylül Cuma akşamı ekranlara gelen bölümde yarışmacılar kıyasıya mücadele verirken, gözler son eleme adayına çevrildi.

MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR

Yeni bölümde yarışmacılar potaya kalmamak için tüm hünerlerini sergiledi. Kritik anların yaşandığı gecede, eleme potasına girecek isim belli oluyor. Peki, MasterChef'te bu hafta potaya giden son yarışmacı kim oldu? İşte programın son bölümünde yaşananlar…

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL ŞEKİLLENDİ?

MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

Mavi Takım:

• Ayla (Takım Kaptanı)

• Hakan

• Sümeyye

• Onur

• Eylül

• Özkan

• Sercan

• İhsan

• Cansu

• İrem

Kırmızı Takım:

• Çağlar (Takım Kaptanı)

• Çağatay

• Furkan

• Sezer

• Gizem

• Mert

• Ayten

• Nisa

• İlhan

• Barış

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLACAK?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU SONUCU

Haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanarak avantajı elde etti.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME POTASI

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Sezer, haftanın beşinci eleme adayı olarak Çağatay'ın adını verdi. Takım oylamasının ardından ise Mert, altıncı eleme adayı olarak potaya giren isim oldu.