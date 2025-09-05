MasterChef son eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Cuma MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir bölüm daha izleyiciyle buluştu. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, eleme potasına gidecek son yarışmacı belli oluyor. Gecenin sonunda kimin adının potaya yazılacağı merak konusu olurken, izleyiciler nefeslerini tutmuş durumda.
5 Eylül Cuma akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar potaya kalmamak için kıyasıya mücadele etti. Kritik anların yaşandığı Masterchef'te son eleme adayı da açıklandı. Peki, bu haftanın eleme potasına giren isim kim oldu ve yarışmayı kim öne çıkarak tamamladı? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan dikkat çeken anlar…
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE HEYECAN DORUKTA
MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme potasına gidecek son yarışmacı netleşiyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu programda, kimin adının potaya yazılacağı büyük merak konusu oldu. 5 Eylül Cuma akşamı ekranlara gelen bölümde yarışmacılar kıyasıya mücadele verirken, gözler son eleme adayına çevrildi.
MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI AÇIKLANIYOR
Yeni bölümde yarışmacılar potaya kalmamak için tüm hünerlerini sergiledi. Kritik anların yaşandığı gecede, eleme potasına girecek isim belli oluyor. Peki, MasterChef'te bu hafta potaya giden son yarışmacı kim oldu? İşte programın son bölümünde yaşananlar…
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL ŞEKİLLENDİ?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım:
• Ayla (Takım Kaptanı)
• Hakan
• Sümeyye
• Onur
• Eylül
• Özkan
• Sercan
• İhsan
• Cansu
• İrem
Kırmızı Takım:
• Çağlar (Takım Kaptanı)
• Çağatay
• Furkan
• Sezer
• Gizem
• Mert
• Ayten
• Nisa
• İlhan
• Barış
MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLACAK?
Son eleme adayı açıklandığında detaylar haberimize eklenecek.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU SONUCU
Haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanarak avantajı elde etti.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME POTASI
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Sezer, haftanın beşinci eleme adayı olarak Çağatay'ın adını verdi. Takım oylamasının ardından ise Mert, altıncı eleme adayı olarak potaya giren isim oldu.