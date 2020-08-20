MasterChef Somer Sivrioğlu kimdir? Somer ne demek? MasterChef jurileri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya Instagram hesapları burada!
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MasterChef Somer Sivrioğlu kimdir? Somer ne demek? MasterChef jurileri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya Instagram hesapları burada!

MasterChef jürilerinden Somer Sivrioğlu hayatı ve biyografisi ile merak ediliyor. MasterChef Somer Sivrioğlu'nun Instagram hesabı var mı şeklinde araştırmalar yapılırken aynı zamanda MasterChef jurileri Instagram hesapları, MasterChef Danilo, Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesabı merak edildi. Peki, MasterChef Somer Sivrioğlu kimdir?

MasterChef Somer Sivrioğlu kimdir? Somer ne demek? MasterChef jurileri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya Instagram hesapları burada!
20.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:09

İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye jürilerinden Somer Sivrioğlu, izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, MasterChef Somer Sivrioğlu kimdir? MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesabı varmı? İşte, MasterChef jurileri Instagram hesapları!

MASTERCHEF SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

Ödülleri

• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü

• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

• 2013 Yerel İşletme Ödülü

• GQ Türkiye Ödül Töreni - Yılın Şefi Ödülü (2018)

SOMER NE DEMEK?

Somer isminin anlamı; doğru ve güçlü bir kimse demektir.

MASTERCHEF SOMER SİVRİOĞLU INSTAGRAM HESABI VAR MI?

MasterChef Somer Sivrioğlu Instagram hesabı: @somersivrioglu

MasterChef Danilo Zanna Instargam hesabı: @danilozanna

MasterChef Mehmet Yalçınkaya Instagram hesabı: @chefmehmetyalcinkaya

Masterchef Somer Sivrioğlu "@somersivrioglu" hesabından paylaşımlar yapmaktadır. İşte, Somer Sivrioğlu'nun paylaşımlarından bazıları…

MasterChef Somer Sivriolu kimdir? Somer ne demek? MasterChef jurileri Danilo Zanna, Somer Sicrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya Instagram hesapları burada!
MasterChef Somer Sivriolu kimdir? Somer ne demek? MasterChef jurileri Danilo Zanna, Somer Sicrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya Instagram hesapları burada!
MasterChef Somer Sivriolu kimdir? Somer ne demek? MasterChef jurileri Danilo Zanna, Somer Sicrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya Instagram hesapları burada!
MasterChef Somer Sivriolu kimdir? Somer ne demek? MasterChef jurileri Danilo Zanna, Somer Sicrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya Instagram hesapları burada!
MasterChef Somer Sivriolu kimdir? Somer ne demek? MasterChef jurileri Danilo Zanna, Somer Sicrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya Instagram hesapları burada!
MasterChef Somer Sivriolu kimdir? Somer ne demek? MasterChef jurileri Danilo Zanna, Somer Sicrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya Instagram hesapları burada!
MasterChef Somer Sivriolu kimdir? Somer ne demek? MasterChef jurileri Danilo Zanna, Somer Sicrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya Instagram hesapları burada!
MasterChef Somer Sivriolu kimdir? Somer ne demek? MasterChef jurileri Danilo Zanna, Somer Sicrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya Instagram hesapları burada!
MasterChef Somer Sivriolu kimdir? Somer ne demek? MasterChef jurileri Danilo Zanna, Somer Sicrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya Instagram hesapları burada!
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