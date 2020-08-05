MasterChef Duygu kimdir? MasterChef Duygu Acarsoy kaç yaşında, nereli?
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MasterChef Duygu kimdir? MasterChef Duygu Acarsoy kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Duygu Acarsoy performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yemekleri ile ile jüriyi ve seyirciyi şaşırtan MasterChef Duygu hakkında MasterChef Duygu Acarsoy kaç yaşında, nereli ve MasterChef Duygu kimdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

MasterChef Duygu kimdir? MasterChef Duygu Acarsoy kaç yaşında, nereli?
05.08.2020 08:05 | Son Güncelleme: 05.08.2020 08:10

MasterChef kadrosunda yer alan MasterChef Duygu, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yaptığı yemeklerle ve söylemlere dikkat çeken MasteChef Duygu hakkında MasterChef Duygu kimdir, MasterChef Duygu Acarsoy kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor. Peki, MasterChef Duygu kimdir?

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR?

Yaşı: 35

Eğitimi: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.

Mutfağa girmesine neden olan olay, bundan on yıl önce evlendiği kişinin onu ilk haftada dolandırılmış. Daha sonra psikolojik yardım almak yerine mutfağa girmeye karar vermiş. Sonrasında profesyonel eğitimler almaya başlamış. Mutfağın ona terapi gibi geldiğini, mutfağa girdiği zaman inanılmaz mutlu olduğunu söyledi. Kötü bir şey yaşadığını ama bunun iyi bir şeye vesile olduğunu söyledi.

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