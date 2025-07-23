MasterChef Selma kimdir, kaç yaşında nereli, Kıbrıslı mı? MasterChef Selma elendi mi, ana kadroya girdi mi?

Sevilen formatta hem Somer Sivrioğlu hem Danilo Zanna hem de Mehmet Yalçınkaya jüri koltuğunda otururken, yarışmacılar her bölümde bir üst tura çıkabilmek için tüm enerjilerini ortaya koyuyor. Bu mücadelede dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Selma… Merak edilen sorular: MasterChef Selma kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Instagram'dan takip edilebilir mi? Ayrıca, Selma elendi mi?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024–2025 sezonunda finalde Onur ile Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur oldu ve bu başarıyla MasterChef tarihine kazındı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025–2026 sezonunda jüri koltuğunda yine değişiklik yaşanmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışmada, üç usta şef yer alıyor:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF SELMA KİMDİR?

Selma Metni, 25 yaşında genç bir şef olarak Asya mutfağına olan tutkusu ile öne çıkıyor. Kıbrıs'ta doğup büyüyen Selma, yarışmaya da memleketinden katılıyor. Selma, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezundur. Şu anda Asya mutfağı konseptiyle çalışan modern bir restoranda şeflik yapıyor. Yarışmada dikkat çeken bir diğer detay ise, daha önce yarışmış olan deneyimli yarışmacı Tanya'nın, Selma'nın mutfak yolculuğundaki ilk eğitmenlerinden biri olması. Bu güçlü bağ, onun mutfaktaki duruşuna da yansıyor.

MASTERCHEF SELMA ELENDİ Mİ?

MasterChef programının sevilen yarışmacısı Selma, ana kadroya dahil olabilmek için verdiği mücadelesini sürdürüyor. Yarışmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Selma, ana kadro hedefine ulaşmak için tüm yeteneklerini sergiliyor.