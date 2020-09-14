MasterChef Selin kimdir, mesleği ne? MasterChef Selin'ın MasterChef yolculuğu, MasterChef Selin Aydın hayat hikayesi! MasterChef Selin Instagram hesab Performansı ile MasterChef Türkiye'ye damga vuran MasterChef Selin Aydın, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, MasterChef Selin, başarı yolcuğunda neler yaptı. MasterChef Selin Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Selin'ın hikayesi, başarı yolculuğu ve Instagram hesabı!

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Selin, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Selin kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Selin Aydın MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Selin hayat hikayesi ve MasterChef Selin Instagram hesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Selin'ı mercek altına alıyoruz.

MASTERCHEF SELİN MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Selin Öztürk Aydın, 1990, İzmir doğumludur. Evli ve Toprak isimli bir oğlu olan yarışmacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunudur. Kendisini genç girişimci olarak tanımlayan yarışmacı, Atalante Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerinin kurucusudur. Firması, İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında faaliyet göstermektedir. Selin Öztürk Aydın aynı zamanda Ege İş Kadınları Dernek üyesidir ve dernekte aktif olarak rol almaktadır. Toprağı ve mutfağı sevdiğini belirten yarışmacının hayali, kendi restoranında muhteşem tatlar sunmaktır. "Mutfağa olan tutkum bana güç veriyor" diyen Selin Öztürk Aydın, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna yedeklerden giren yarışmacılar arasında yer almaktadır.

MASTERCHEF SELİN INSTAGRAM HESABI PAYLAŞIMLARI