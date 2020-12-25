MasterChef neden yok? Bugün MasterChef yok mu? 25 Aralık Kasım Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? 25 Aralık Cuma TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 25 Aralık Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 25 Aralık Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?