MasterChef neden yok? Bugün MasterChef yok mu? 25 Aralık Kasım Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? 25 Aralık Cuma TV8 yayın akışı!
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MasterChef neden yok? Bugün MasterChef yok mu? 25 Aralık Kasım Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? 25 Aralık Cuma TV8 yayın akışı!

25.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:20
MasterChef neden yok? Bugün MasterChef yok mu? 25 Aralık Kasım Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? 25 Aralık Cuma TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 25 Aralık Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 25 Aralık Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?

Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? İşte, 25 Aralık Cuma TV8 yayın akışı!

BUGÜN MASTERCHEF YOK MU?

MasterChef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek.

MASTERCHEF NEDEN YOK?

TV8'in dizisi Kırmızı Oda/ Yeni Bölüm dizisinin yayınlanması sebebiyle MasterChef bugün yayınlanmayacak.

25 ARALIK CUMA TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TV8 YAYIN AKIŞI - 25 ARALIK 2020

06:00

Oynat Bakalım

Program

07:15

8'de Sağlık/ Yeni Bölüm

Program

08:30

Oynat Bakalım

Program

09:30

MasterChef Türkiye

Yarışma

14:15

Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm

Yarışma

20:00

Kırmızı Oda/ Yeni Bölüm

Dizi

00:15

Doğduğun Ev Kaderindir

Dizi

02:30

Doya Doya Moda

Yarışma

04:30

8x8

Program

05:15

Bilginiz Olsun

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