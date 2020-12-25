MasterChef neden yok? Bugün MasterChef yok mu? 25 Aralık Kasım Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? 25 Aralık Cuma TV8 yayın akışı!
Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 25 Aralık Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 25 Aralık Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?
Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? İşte, 25 Aralık Cuma TV8 yayın akışı!
BUGÜN MASTERCHEF YOK MU?
MasterChef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek.
MASTERCHEF NEDEN YOK?
TV8'in dizisi Kırmızı Oda/ Yeni Bölüm dizisinin yayınlanması sebebiyle MasterChef bugün yayınlanmayacak.
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TV8 YAYIN AKIŞI - 25 ARALIK 2020
06:00
Oynat Bakalım
Program
07:15
8'de Sağlık/ Yeni Bölüm
Program
08:30
Oynat Bakalım
Program
09:30
MasterChef Türkiye
Yarışma
14:15
Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm
Yarışma
20:00
Kırmızı Oda/ Yeni Bölüm
Dizi
00:15
Doğduğun Ev Kaderindir
Dizi
02:30
Doya Doya Moda
Yarışma
04:30
8x8
Program
05:15
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