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Masterchef Milhan kimdir? Milhan Erdem kaç yaşında, nereli? Masterchef Milhan Erdem elendi mi?

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Masterchef Milhan kimdir? Milhan Erdem kaç yaşında, nereli? Masterchef Milhan Erdem elendi mi?

Masterchef'te ana kadro yarışmacıları bölümdeki başarıları ve konuşmalarının ardından merak edilmekte. Bunun ardından izleyiciler Milhan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Milhan Erdem'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

KÜTAHYA (Haberler.com) - MasterchefMilhan kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Yayınlanan yeni bölüm ile birlikta Milhan merak edilen isim oldu. Masterchef ana kadrosu içerisinde yer alan Milhan araştırılmakta. Peki, Masterchef Milhan Erdem kimdir? Instagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF MİLHAN ERDEM KİMDİR?

Milhan Erdem, 2001 doğumludur. Kütahya'da bulunan Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 2019 yılında mezun oldu. Aslen Kütahya Tavşanlılıdır ve yaşantısını İstanbul ve Kütahya'da sürdürmektedir.

İstanbul Nişantaşı'nda Lübnan mutfağında çalışıyor. Daha önce Kırgızistan'da eğitimler vermiş ve Almanya'da çalışmıştır. Ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazandı.2019'da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İzmir'de düzenlenen yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye'de düzenlenen yarışmada balık kategorisinde de altın madalya kazanmıştır.

MASTERCHEF MİLHAN ERDEM INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Sosyal medya platformu Instagram'da @milhanerdemm kullanıcı adıyla yer alan Milhan Erdem'in, 11 Bin takipçisi bulunmaktadır.

Masterchef Milhan kimdir? Milhan Erdem kaç yaşında, nereli? Masterchef Milhan Erdem elendi mi?

MİLHAN ERDEM ELENDİ Mİ?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon ana kadrosunda yer alan Milhan Erdem'in, MasterChef mücadelesi devam etmektedir.

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