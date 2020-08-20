MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesapları burada!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesapları burada!

MasterChef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya hayatı ve biyografisi ile merak ediliyor. Mehmet Şef'in Instagram hesabı var mı şeklinde araştırmalar yapılırken aynı zamanda MasterChef jurileri Instagram hesapları, MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesabı merak edildi. Mehmet Yalçınkaya kimdir?

MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesapları burada!
20.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:51

İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye jürilerinden Mehmet Yalçınkaya, izleyicilerin merak konusu oldu. Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesabı varmı? İşte, MasterChef jürileri ve Instagram hesapları!

MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Ocak 1974

Kaç yaşında: 46yaşında

Nereli:Bolu

1974'te Bolu'da doğdu. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY"de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

2008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA/Olympiade der Köche A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.

Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye'de ilk uygulayan şeflerden birisi oldu. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. 2018'den beri MasterChef Türkiye'de jürilik yapmaktadır.

MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA INSTAGRAM HESABI VAR MI?

MasterChef Mehmet Yalçınkaya Instagram hesabı: @chefmehmetyalcinkaya

MAsterChef Danilo Zanna Instargam hesabı: @danilozanna

MasterChef Somer Sivrioğlu Instagram hesabı: @somersivrioglu

Masterchef Mehmet Yalçınkaya @chefmehmetyalcinkaya" hesabından paylaşımlar yapmaktadır. İşte, Mehmet Yalçınkaya'nın paylaşımlarından bazıları…

MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesapları burada!
MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesapları burada!
MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesapları burada!
MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesapları burada!
MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesapları burada!
MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesapları burada!
MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesapları burada!
MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesapları burada!
MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesapları burada!
MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesapları burada!

İlgili Haberler

MasterChef Danilo kimdir? MasterChef jurileri Instagram hesapları! MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesabı
MasterChef Danilo kimdir? MasterChef jurileri Instagram hesapları! MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesabı
MasterChef Somer Sivriolu kimdir? Somer ne demek? MasterChef jurileri Danilo Zanna, Somer Sicrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya Instagram hesapları burada!
MasterChef Somer Sivriolu kimdir? Somer ne demek? MasterChef jurileri Danilo Zanna, Somer Sicrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya Instagram hesapları burada!
MasterChef Sedat kimdir? MasterChef Sedat MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Sedat hayat hikayesi! MasterChef Sedat Instagram hesabı!
MasterChef Sedat kimdir? MasterChef Sedat MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Sedat hayat hikayesi! MasterChef Sedat Instagram hesabı!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı 3. Sayfa
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar 3. Sayfa
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim 3. Sayfa
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Dünya
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi
Dün Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasının ardından sert düşen dolar, güne yükselişle başlayarak 7,32'den işlem görüyor
Dün Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasının ardından sert düşen dolar, güne yükselişle başlayarak 7,32'den işlem görüyor
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti
Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti
Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu yakaladı
Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Aamir Khan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Engin Altan Düzyatan
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Adana Siirt Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesapları burada! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 11:51:47. #1.15#
title