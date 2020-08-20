MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesapları burada! MasterChef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya hayatı ve biyografisi ile merak ediliyor. Mehmet Şef'in Instagram hesabı var mı şeklinde araştırmalar yapılırken aynı zamanda MasterChef jurileri Instagram hesapları, MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesabı merak edildi. Mehmet Yalçınkaya kimdir?

İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye jürilerinden Mehmet Yalçınkaya, izleyicilerin merak konusu oldu. Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Danilo, MasterChef Somer Şef ve MasterChef Mehmet Şef Instagram hesabı varmı? İşte, MasterChef jürileri ve Instagram hesapları!

MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Ocak 1974

Kaç yaşında: 46yaşında

Nereli:Bolu

1974'te Bolu'da doğdu. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY"de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

2008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA/Olympiade der Köche A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.

Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye'de ilk uygulayan şeflerden birisi oldu. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. 2018'den beri MasterChef Türkiye'de jürilik yapmaktadır.

MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA INSTAGRAM HESABI VAR MI?

MasterChef Mehmet Yalçınkaya Instagram hesabı: @chefmehmetyalcinkaya

MAsterChef Danilo Zanna Instargam hesabı: @danilozanna

MasterChef Somer Sivrioğlu Instagram hesabı: @somersivrioglu

Masterchef Mehmet Yalçınkaya @chefmehmetyalcinkaya" hesabından paylaşımlar yapmaktadır. İşte, Mehmet Yalçınkaya'nın paylaşımlarından bazıları…