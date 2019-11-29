MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye eleme bölümü ne zaman? MasterChef izle

29.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:03

MasterCheff, bir ilke imza atarak Yasin, Batuhan, Kıvanç ve Alican'ın bireysel dokunulmazlık için yaptığı yemekler beğenilmeyince kırmızı takım üyeleri de eleme potasına kalan isimlerden oldu. MasterClass bölümü ile Perşembe akşamı ekrana gelen MasterChef eleme heyecanı ne zaman? MasterChef Türkiye hangi takım kaybetti?

MasterChef Türkiye İzle…

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAYBETTİ?

MasterChef Türkiye, 27 Kasım Çarşamba günü ekrana gelen bölümde dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takıma ilki yaşattı. Kırmızı takımda yer alan Yasin, Batuhan, Kıvanç ve Alican dokunulmazlığı kaybederek bireysel dokunulmazlık yarışmasına gittiler. Ancak Trabzon hurması ve kestane yemekleri ile kıyasıya mücadele eden yarışmacıların yaptıkları yemekler beğenilmedi ve dört isim eleme potasına girdi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Kırmızı takımdan dahil olan Yasin, Batuhan, Kıvanç ve Alican arasından Batuhan ve Kıvanç eleme heyecanını yaşayacak isimlerden oldu. Böylece eleme potasına giren adaylar Rıfat, Güzide, Batuhan ve Kıvanç şeklinde belirlendi.

Yarışmacılar, eleme oyununda 'uskumru dolması' ile jüri karşısında mücadele verecekler. Eleme bölümünde sorunlara rağmen en iyi yemek yapan birinci olarak ayrılacakken, başarılı tabak çıkaramayan ise MasterChef'e veda edecek.