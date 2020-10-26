MasterChef Kayseri yağlaması nasıl yapılır? En lezzetli, kolay Kayseri yağlaması tarifi!
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MasterChef Kayseri yağlaması nasıl yapılır? En lezzetli, kolay Kayseri yağlaması tarifi!

26.10.2020 16:38 | Son Güncelleme: 26.10.2020 16:45
MasterChef Kayseri yağlaması nasıl yapılır? En lezzetli, kolay Kayseri yağlaması tarifi!

Yağlama her yörede farklı yapılır. Kayseri yağlaması özelliği kat kat döşenip, bol malzemeli olmasıdır. MasterChef Kayseri yağlaması nasıl yapılır? En lezzetli, kolay Kayseri yağlaması tarifi!

Oldukça geniş Türk mutfağı gözdesi Kayseri yağlaması, hamurun kıyma, baharat, yoğurt ve tereyağı birleşimi ile oluşur. MasterChef Kayseri yağlaması nasıl yapılır? En lezzetli, kolay Kayseri yağlaması tarifi!

MASTERCHEF KAYSERİ YAĞLAMASI

Malzemeler;

Hamuru için

4 su bardağı un

kuru maya(10 gr)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

2 su bardağı ılık su

kıymalı harcı için

300 gr kıyma

4 adet soğan

3 adet yeşil biber

4 adet domates

1 yemek kaşığı biber salçası

yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

tuz

karabiber

pul biber

1 su bardağı sıcak su

üzeri için

1 kase yoğurt (koyu yerinden)

1 diş sarımsak

tuz

açmak için

bir kase un

Şebit (Kayseri Yağlaması) Tarifi Yapılışı

Çok harika bir lezzet.

Hamurumuzu yoğuralım unu yoğurma kabına alalım.

Ortasına tuz, şeker mayayı katıp ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğuralım.

Bu hamuru elde edebilmek için uzunca bir süre yoğurup, suyu dikkatlice, az az eklemek gerekiyor.

Hamur kıvama gelince üzerine örtüp mayanlanması için bırakıyoruz.

Hamur mayalanırken soğanları biberi minik minik doğruyoruz.

Domatesleri rendeliyoruz.

Kıymayı tavaya katıp yağ eklemeden altını yakıyoruz.

Suyunu salıp tekrar çekince yağını ekliyoruz.

Sonra soğanları ekleyip iyice kavuruyoruz.

Kavrulan soğanlara biber salçasını ekleyip bir iki kez karıştırdıktan sonra biber ve rendelenen domatesleri ekleyip beş dakika piştikten sonra 1 su bardağı sıcak suyu ekleyip tuzunu, karabiberini, pul biberini ekleyip kapağını kapatıyoruz.

Özleşip koyulaşmasını bekliyoruz. (15 dakika kadar)

Mayası gelen hamuru 20 eşit bezeye bölüyoruz.

Her birini pasta tabağından biraz büyük açıyoruz, resimde benim açtığım gibi teflon tavayı ocağa katıp altını yakıyoruz.

İyice ısınması lazım açtığımız hamurları tek tek kurutmadan pişiriyoruz.

Pişen hamurları sofra bezine sarıyoruz.

Ağzı kapalı bir kapta muhafaza edelim. Kurumasın diye.

Pişirme işlemi bittikten sonra beşerli grup yapıyoruz.

Geniş yayvan bir tabağa en alta yufka sonra üzerine kıymalı sos yufka şeklinde diziyoruz. Resimde benim dizdiğim gibi.

Sonra dört parçaya bölüyoruz.

Üzerine de hazırladığımız sarımsaklı yoğurttan gezdiriyoruz..

Sıcak sıcak servis yapıyoruz afiyet olsun :)

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