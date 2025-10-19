MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim Pazar Mavi Takım, Kırmızı Takım kaptanı kim oldu?

Haberler

MasterChef Türkiye'de rekabet giderek kızışıyor! Yeni bölümde kaptanlık oyunu heyecanı izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için mutfakta hünerlerini ortaya koyarken, kıyasıya bir mücadele yaşandı. Peki, bu haftanın kazananı kim oldu? 19 Ekim MasterChef'te mavi takım kaptanı kim seçildi, takımlar nasıl şekillendi? İşte yarışmada öne çıkan anlar ve son durum...

Masterchef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık düellosu nefes kesti. Yarışmacılar, en iyi tabağı hazırlayarak hem kaptanlık unvanını hem de takım seçme avantajını kazanmak için ter döktü. Günün sonunda jüri değerlendirmesiyle bir isim mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Peki 19 Ekim Pazar günü MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi ve kırmızı takımlar nasıl oluştu? İşte detaylar ve son gelişmeler…

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM VEDA ETTİ? (2025)

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi büyük heyecana sahne oldu. Yarışmacılar, MasterChef serüvenine devam edebilmek için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda, performansı en zayıf kalan Cansu, yarışmaya veda eden isim oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde mavi takım kaptanlığı heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmesi sonucu en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, haftanın mavi takım kaptanı unvanını kazandı. Mavi takım kaptanı açıklandığında detaylar haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Yeni bölümde kaptanlık oyununun ardından yarışmacılar iki takıma ayrıldı. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını seçtikten sonra takımlarını oluşturdu. Haftanın mavi ve kırmızı takım kadroları açıklandığında buradan öğrenebilirsiniz.

MAVİ TAKIM

Mavi takım yarışmacıları açıklandığında bu bölüm güncellenecektir.

KIRMIZI TAKIM

Kırmızı takım yarışmacıları açıklandığında bu bölüm güncellenecektir.

Osman DEMİR
