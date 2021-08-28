MasterChef Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadınla konuşmaları ifşa oldu

YouTuber Ata Benli, son yayınladığı videosunda MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in kendisine fan sayfası açan 20 yaşındaki bir kadına attığı mesajları ifşa etti. Hamza'nın genç kızdan fotoğraf istediğini söyleyen Benli, mesajları tek tek okudu. Bu olayın ardından Acun Ilıcalı'nın ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

Sosyal medya fenomenleri Burak Sağıroğlu ve Ata Benli, YouTube kanalında MasterChef Türkiye 2021'in ana kadro yarışmacılarıyla ilgili bir video yayınladı. Yarışmacılarla ilgili fikirlerini sunan fenomenlerden Ata Benli, Hamza Mercimek'le ilgili 2 hafta önce kendisine gelen bir olayı da anlattı.

MESAJLARI TEK TEK OKUDU

Ana kadro elemeleri esnasında Hamza Mercimek'e bir fan sayfası açıldığından bahseden Ata Benli, yarışmacının özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir olay anlattı. Mercimek'in kendisine fan sayfası açan 20 yaşındaki kıza mesaj attığını anlatan Benli, "Birisi Hamza'ya fan hesabı açıyor ve 'Şefim sizin için açtım bu hesabı' diyor. Hamza'nın ilk cevabı 'Teşekkürler anlık (selfie) atar mısın? Merak ettim seni' diyor. Çocuk da 'Edit yapıyorum' diyor o da 'O bitince atarsın o zaman' diyor. Hamza, yaşını soruyor ve ısrarla 'Anlık fotoğraf at bir bakayım' diyor. Daha da kötüsü var ki Hamza ikna olmak için kişiden eliyle 2 işareti yaparak atmasını istiyor. Bunun üstüne 20 yaşındaki fan sayfasının verdiği cevap da şu, 'Ben sadece seni destekliyorum. Aşık falan değilim.' Hamza sen daha ilk haftadan buralara nasıl düştün ya?" dedi.

"KONUŞMALAR 14 GÜN ÖNCESİNİN"

Yarışmacıların ana kadroya seçildikten sonra telefonlarının elinden alındığını söyleyen Ata Benli, bu konuşmaların 14 gün öncesine ait olduğunu, ve mesajlarını bilerek gizli şekilde verdiğini söyledi.

HAMZA MERCİMEK KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Masterchef Hamza, 24 yaşındadır. Aslen Bolu Mengenli olan yarışmacı, Karaköy'de özel bir restoranda çalışıyor. Ailesinin tümünün yemekle uğraştığını belirten Hamza Mercimek, yarışmaya kendini ispatlamak için katıldı.